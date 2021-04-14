Çakıcı Kıbrıs TV'ye konuştu

Kıbrıs TV'de Arzu Karakoç'un sunduğu Gündem Raporu programında konuşan Çakıcı, ülke insanının sorunlarla boğuştuğuna dikkat çekerek, hükümet edenlerin seçim yokmuş gibi davranmaya devam ettiğini belirtti. Sn. Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesi sonrasında yasa gereği bir milletvekilliği için Haziran 2021’de seçim yapılması gerektiğini belirten Çakıcı, bu seçim maliyetinin 10 Milyon TL olduğunu ve devletin bir milletvekili seçilmesi için 10 Milyon TL harcayacak parası olmadığını kaydetti. Çakıcı, hükümet partilerinin seçimden kaçmaya çalıştıklarını gördüğünü ancak bunun mümkün olmadığını er ya da geç anlayacaklarını ortaya koydu. Hükümetin eksiğinin aslında çok olduğunu ifade eden Mehmet Çakıcı, "UBP’de Hüseyin Özgürgün yıllardır yurt dışında, DP’de Serdar Denktaş yok gibi, YDP’de de artık Bertan Zaroğlu ortada yok" dedi. Çakıcı, hükümetin bu kadar çok yara ile ve HP’den kaçan eklektik milletvekilleriyle böyle gidemeyeceğini bildirdi. TKP olarak erken seçimin kaçınılmaz olduğunu düşündüklerini kaydeden Çakıcı, Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nın demokratikleştirilerek seçime gidilmesinin daha doğru olduğuna inandıklarını söyledi.

Meclis'te Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nın şimdiki sakat şekliyle geçtiği dönemde Cumhuriyet Meclisi'nde 49 milletvekili 'Evet' derken sadece kendisinin 'Hayır' oyu kullandığını hatırlatan Mehmet Çakıcı, şöyle devam etti, "Bu söylediklerim Meclis tutanaklarında vardır. Komite toplantısına katılarak, "tarihi bir sorumluluğunuz var, Bunu parti başkanlarınıza da aktarın" demiştim. "Bu yasa doğru ve demokratik bir seçim yasası değildir. İnsanlar bu yasa ile iradelerini yasıtamayacak " demiştim. Israrla isteyen CTP ve UBP idi. Komiteden geçtikten sonra Meclis'e getirildi. Ben o zaman bağımsız milletvekiliydim ve TKP'nin başına yeni geçmiştim. Komitede oy hakkım yoktu. Genel Kurula çıktığında bütün partiler evet derken, bir tek hayır oyu kullanan ben oldum. Süreç bizi haklı çıkardı. Şimdi aynı milletvekilleri seçim yasasının değişmesi gerektiğini söylüyor. O zaman beni suçlayanlar halktan özür dilemeli. O günlerde Meclis'e 3 bölgeli yeni bir seçim yasası önerisi de sunmuştum. Yapılması gereken 3 seçim bölgeli, karma oyun kaldırıldığı, tercih hakkının da basitleştirildiği demokratik bir seçim yasasıdır" dedi.

TKP'nin Kıbrıs'ın köklü geçmişi olan partilerinden biri olduğunu kaydeden Çakıcı, epey bir süredir seçim hazırlıklarını sürdüklerini belirtti. Çakıcı, salgının olumsuz etkilerine rağmen örgütleri toparlayarak çalışmalar yaptıklarını, bütün partilerin denendiğini, tek denenmemiş partinin TKP olduğunu söyledi. TKP'nin Kıbrıs Türk halkının önünde durarak mücadeleye devam edeceğinin altını çizen Çakıcı,"Bilimin ışığında önerilerimizi söylemeye devam edeceğiz. Bu zor dönemden hep birlikte çalışacağız" dedi. Çakıcı, Kıbrıs Türk halkına layık olmaya devam edeceklerini ve TKP'ye fırsat verilmesi halinde ülke için çağdaş, refah ve adalet getirici bir düzeni yaratmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.