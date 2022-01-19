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Çakıcı “iç hatlar” girişimini eleştirdi

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, KKTC’nin “iç hatlar” statüsüne alınmasının; “Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesindeki kendi kendini yönetme hedefinden vazgeçmek anlamında” olacağını iddia etti. 

19 Ocak 2022 Çarşamba 11:45
Çakıcı “iç hatlar” girişimini eleştirdi

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, KKTC’nin “iç hatlar” statüsüne alınmasının; “Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesindeki kendi kendini yönetme hedefinden vazgeçmek anlamında” olacağını iddia etti. 
TC-KKTC uçuşlarını Türkiye’nin bir iç hat uçuşu haline getirmenin, Kıbrıs Türk halkının dünyadaki toplumsal varlığına ve devlet varlığına darbe vurmaktan öteye gitmeyeceğini savunan Çakıcı, “Kıbrıslı Türk toplumunun kurumları varoluş mücadelesinin sembolüdür ve onurudur” dedi.
Çakıcı yazılı açıklamasında, UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu, “seçimlere son bir hafta kala Ankara’ya gidip Türkiye Cumhuriyeti hükümet yetkilileriyle görüştüğü ve seçimlere gölge düşürecek konuları gündeme taşıdığı” gerekçesiyle eleştirdi.  
Bilet fiyatlarında kısmi ucuzluk sağlamak adına Türkiye’den KKTC’ye yapılan uçuşları Türkiye Cumhuriyeti’nin iç hatlarında yapılmakta olan uçuşlar sınıfına koydurmak için girişim yapılmasını eleştiren Çakıcı, bu girişimin kalıcı tek sonucunun, KKTC’nin devlet varlığının bütünüyle ortadan kalkması anlamında olacağını savundu. 

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Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın tasfiye edilerek ortadan kaldırılırken de halka bilet fiyatlarının ucuzlayacağının söylendiğini ifade eden Çakıcı, Ercan Havalimanı satılırken de benzer sözlerin söylendiğini kaydetti. 
Şimdi yapılan girişimle de, uluslararası tanınmamışlık sorunu yaşayan KKTC’ye bir darbe vurmaktan öteye gitmeyeceğini savunan Çakıcı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na gerekli yatırımların yapılmamasını da eleştirdi, bu yatırımların yapılmamasının; kurumu satmak için zemin hazırlamak olduğunu savundu. 
Çakıcı, TKP’nin, mensubu olduğu Kıbrıs Türk toplumunun onurundan ve değerlerinden asla vazgeçmeyeceğini ifade ederek, “TKP’nin öngördüğü toplumsal hedef; herhangi bir yere yama olmak değil, kendi ülkesinde kendi federal devletinin sahibi olmaktır” dedi.

 

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Son Güncelleme: 19.01.2022 12:08
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