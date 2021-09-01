Çakıcı, hükümetin PCR testleri konusundaki tutumunu eleştirdi

“TOPLUM SAĞLIĞI RİSKE ATILDI”

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümetin PCR testleri konusundaki son kararı Resmi Gazete'de yayınlanmadığından bugün itibariyle tüm testlerin paralı olacağını içeren kararın yürürlüğe girdiği; PCR ve antijen testi yaptırmak isteyen aşılı aşısız herkesten para talep edildiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Yazılı açıklama yapan Çakıcı, bir an önce Seçim Yasası'nın düzenlenerek en erken bir zamanda seçime gidilmesi gerektiği görüşünü belirtti.

Kıbrıs Türk halkının “zor bir dönemden geçtiğini” ifade eden Çakıcı, hükümetin ise kurultay ve kendi iç kavgalarıyla uğraşarak, ülke ekonomisi ve sosyal yapısını kaos içerisine soktuğunu savundu.



"Halk bir taraftan arda arda yapılan zamlar sonucu ekonomik dar boğaza sürüklenirken, diğer taraftan günü birlik değişen kararlar sonucu daha da mağdur konuma gelmiştir" diyen Mehmet Çakıcı, şu ifadeleri kullandı:“Son olarak PCR testlerini paralı hale getiren bir Bakanlar Kurulu kararı alındı. Aşılı, aşısız herkesten para alınacağı söylendi. Bu Resmi Gazete'de yayınlandı. Arkasından Bakanlar Kurulu, önceki gün toplanarak yeni bir karar aldı. Sn. Başbakan kamuoyunun önüne çıkarak aşılı olan kişilerden ücret talep edilmeyecek, aşısız olan kişiler PCR testi için ücret ödeyecek dedi. Alındığı söylenen yeni karar Resmi Gazete'de yayınlanmadı ve bugün 1 Eylül itibariyle tüm testlerin paralı olacağını içeren karar yürürlüğe girdi. Şu anda PCR ve antijen testi yaptırmak isteyen aşılı aşısız herkesten para talep ediliyor.Bazı sivil toplum örgütleri testlerin paralı olmasına karşı eyleme gideceğini açıklamıştı. Başbakan bu eylemleri engellemek için halka doğruları mı söylemedi? Vatandaşlardan PCR ve antijen testleriyle ilgili açıklanan rakamların üç katı ücret talep edilmesi yaşanan karmaşayı gözler önüne sermiştir. Halka PCR testleriyle ilgili net açıklamanın yapılması ve kafalardaki karışıklıkların giderilmesi için neden beklenmektedir?"Çakıcı, hükümetten bir şey beklenemeyeceğini de savunarak, “Bir an önce Seçim Yasası düzenlenip en erken bir zamanda seçime gidilmesi şart olmuştur" dedi.