Çakıcı, hükümeti eleştirdi

Çakıcı, bu hükümetten artık bir şey beklenemeyeceğini ve hükümetin artık çöktüğünü belirterek şöyle devam etti, “Bir tarafta aklı fikri kurultayda olan UBP var. Her bir milletvekili bakanlık veya başkanlık peşinde koşuyor. Çok adaylı bir seçime gidiliyor gibi görünüyor. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor. UBP’de her şey değişebilir. Tek adayla da seçime gidebilirler çünkü UBP’deki idare Lefkoşa’dan değil Ankara’dan yönetiliyor. KKTC’den dünyaya önemli mesaj verileceği açıklanınca hükümetinde bozulmuş olmasına rağmen zorla hükümetin sürdürülmesi sağlanıyor. KKTC’de idare nasıl olsa kontrol edilebilir siyasetçilerle yönetilebiliyor noktaya geldi. Bu çökmüş hükümetin koltuk değnekleri de kırılmış durumdadır. Bir tarafta ikiye bölünmüş YDP diğer tarafta da yeni başkanı olmasına rağmen Serdar Denktaş’ın menfaatleri doğrultusunda dağılan DP var. Yani kısaca bu hükümet Ankara’nın desteği ile ancak yüzdürülen çökmüş ve tükenmiş bir hükümettir” dedi. Çakıcı bir tiyatro oynandığını, yönetmenin Ankara’da oyuncuların Kıbrıs’ta bulunduğunu kaydederek, Kıbrıs Türk tarihinde Kıbrıs Türk halkının bu yöneticiler sayesinde bu kadar ezik ve aciz durumda kalmadığını bildirdi.

Mehmet Çakıcı, düzensizlik ve disiplinsizlik sürecinden geçtiğimizi belirterek, hükümette bulunan partilerin kurultay hesaplarıyla ve kendi iç kavgalarıyla uğraşırken mağdur olan kesimin yine vatandaş olduğunu ifade etti. Bu gidişe dur diyebilmek için gerçek iradenin ortaya çıkma zamanının çoktan geldiğini kaydeden Çakıcı, sözünü tutmayan siyasilerden herhangi bir toplumsal yarar beklemenin ölü gözünden yaş beklemek olduğunu, bu siyasi anlayışlardan ülke yararına iş yapmasının beklenemeyeceğini söyledi. Halkın siyasilere olan güveninin kaybolmasının en büyük nedenini, yıllardır alışıla gelmiş düzen içerisinde verilen sözlerin yerine getirilmemesine bağlayan Çakıcı, halkın da bu tür anlayışlara artık izin vermemesi gerektiğini kaydetti.

Mehmet Çakıcı, UBP Parti Meclisi'nin Kurultay tarihini 24 Ekim olarak belirlemesi ve seçim sürecinin başladığını ilan etmesiyle ilgili de konuşarak, "Bu dağınık yapıdan kurtulmanın tek yolunun erken seçimden geçtiği nihayet görüldü ve adımlar atılmaya başlandı. TKP olarak biz ciddi olarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminden büyük dersler çıkardık. Yaşanan müdahalelerin bire bir yapıldığını gördük. Bizde hazırlanıyor çalışmalarımızı bire bir sürdürüyoruz. Diğer partilerde yaşanan sıkıntılar bizde yaşanmıyor. Biz sorunsuz bir şekilde seçime hazırlanıyoruz. 2018 seçim manifestomuzda yer alan maddelerin bugün hala geçerliliğini koruduğunu görüyoruz. Herkes denendi son seçime girip de denenmeyen tek parti TKP olarak güçlü adımlarla yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.