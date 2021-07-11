Çakıcı, hükümeti eleştirdi

Mehmet Çakıcı, düzensizlik ve disiplinsizlik sürecinden geçtiğimizi belirterek, hükümette bulunan partilerin kurultay hesaplarıyla ve kendi iç kavgalarıyla uğraşırken mağdur olan kesimin yine vatandaş olduğunu ifade etti. Bu gidişe dur diyebilmek için gerçek iradenin ortaya çıkma zamanının çoktan geldiğini kaydeden Çakıcı, sözünü tutmayan siyasilerden herhangi bir toplumsal yarar beklemenin ölü gözünden yaş beklemek olduğunu, bu siyasi anlayışlardan ülke yararına iş yapmasının beklenemeyeceğini söyledi. Halkın siyasilere olan güveninin kaybolmasının en büyük nedenini, yıllardır alışıla gelmiş düzen içerisinde verilen sözlerin yerine getirilmemesine bağlayan Çakıcı, halkın da bu tür anlayışlara artık izin vermemesi gerektiğini kaydetti.
Mehmet Çakıcı, UBP Parti Meclisi'nin Kurultay tarihini 24 Ekim olarak belirlemesi ve seçim sürecinin başladığını ilan etmesiyle ilgili de konuşarak, "Bu dağınık yapıdan kurtulmanın tek yolunun erken seçimden geçtiği nihayet görüldü ve adımlar atılmaya başlandı. TKP olarak biz ciddi olarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminden büyük dersler çıkardık. Yaşanan müdahalelerin bire bir yapıldığını gördük. Bizde hazırlanıyor çalışmalarımızı bire bir sürdürüyoruz. Diğer partilerde yaşanan sıkıntılar bizde yaşanmıyor. Biz sorunsuz bir şekilde seçime hazırlanıyoruz. 2018 seçim manifestomuzda yer alan maddelerin bugün hala geçerliliğini koruduğunu görüyoruz. Herkes denendi son seçime girip de denenmeyen tek parti TKP olarak güçlü adımlarla yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.