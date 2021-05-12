Çakıcı halkın Ramazan Bayramı’nı kutladı

Çakıcı yazılı açıklamasında, Ramazan Bayramı’nı bu yıl da salgın koşullarında kutladıklarına işaret ederek, Covid 19 salgını ikinci yılında olmasına karşın dünyada çok sayıda ülkede olduğu gibi Kıbrıs’ı da olumsuz etkilemeye devam ettiğini kaydetti.

Salgınla mücadelede uygulanan önlemler nedeniyle zaten dıştan alınan parasal destekle zoraki olarak ayakta tutulan ekonominin de iyice dibe vurduğunu savunan Çakıcı şöyle devam etti:

“Çok sayıda insanımız işsizken çalışır durumda olan kesimler de açlık seviyesinin altında ücrete mahkûm edilmiş durumdadır.

Toplumsal sorunlara çözüm üretmek ve salgınla programlı şekilde mücadele etmekten çok uzak olan işbaşındaki bağımsızlar destekli UBD-DP-YDP hükümeti, yandaşlarına haksız çıkar dağıtmanın ötesinde hiçbir icraat yapamaz durumdadır. Cumhurbaşkanlığı da dahil olmak üzere tüm siyasi makamlar koyu bir hamaset söyleminin ezbercisi halinde. Cenevre’de toplanan 5’li konferansta yapılan 6 maddelik öneriyle müzakere masası bilinçli olarak devrilmiş, Kıbrıs sorunu bağlamında çözüm istemeyen taraf pozisyonuna yeniden geçilmiştir.

Salgınla mücadele kapsamında aşı temini konusunda bile hamaset politikası güdülmekte ve topluma yalan bilgiler verilmektedir. Kıbrıs Cumhuriyeti adına Güney Kıbrıs’tan gönderilen aşıların Avrupa Birliği tarafından hibe olarak gönderildiği söylenmekte, AB’nin gönderdiği aşılardan %25 oranında hakkımız olduğu, ancak hakkımızın verilmediği gibi bir yalana dayalı iddia topluma yutturulmaya çalışılmaktadır. Kendine “Ekonomik Örgütler” diyen sermaye örgütleri de bu yalanın destekçiliğini yapmaktadır. Gerçekte ise, Kuzeye ücretsiz olarak gönderilen aşılar Rum Yönetimi tarafından satın alınan ve Kuzey Kıbrıs’taki Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşları için gönderilen aşılardır.

Kısıtlı ve sıkıntılı koşullarda karşılıyor olsak da güzelliklerin başlangıcı olması dileklerimizle tüm toplumumuzun Ramazan Bayramı’nı kutlar bir sonraki bayramı Federal Kıbrıs’ta kutlama dileklerimizi iletiriz.”