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Çakıcı Güzelyurt Çarşısı'nı ziyaret etti

Güzelyurt Çarşısı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen TKP-YG Genel Başkanı Çakıcı, çalışan esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini paylaştı

15 Ocak 2022 Cumartesi 11:00
Çakıcı Güzelyurt Çarşısı'nı ziyaret etti

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülke genelinde bir ekonomik kalkınma planına ve kaynağa ihtiyaç olduğunu belirterek, özellikle Güzelyurt bölgesinde daha çok yatırım ve kaynağa ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

TKP-YG’den verilen bilgiye göre, Güzelyurt Çarşısı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen TKP-YG Genel Başkanı Çakıcı, çalışan esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini paylaştı. Milletvekili adaylarının da yer aldığı ziyarette çok sayıda partili de seçim manifestosu kitapçığını esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara dağıtarak, TKP-YG'nin programı hakkında bilgiler verdi.

Çakıcı, 23 Ocak seçimlerine doğru ilerlerken ülke insanının içinde bulunduğu durumla ilgili konuşarak, halk için doğruları savunmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Sorunların dağ gibi büyüdüğü bir dönemde var olmak, ya da yok olmak noktasında bir mücadele verildiğini ifade eden Çakıcı, yaptığı ziyaretlerde esnaf ve vatandaşın ekonomik sorunlarının had safhaya ulaştığının görüldüğünü kaydetti.

Bu gidişata hep birlikte dur deme zamanının çoktan geldiğine işaret eden Çakıcı, halkın oylarıyla geleceğini belirlerken buna göre davranması gerektiğinin altını çizdi.

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Güzelyurt halkı ve esnafının tüm ülkede yaşanan ekonomik krizi diğer ilçelere oranla çok daha ağır hissettiklerini de vurgulayan Çakıcı, "Ülke genelinde bir ekonomik kalkınma planına ve kaynağa ihtiyaç vardır. Özellikle Güzelyurt bölgesinde daha çok yatırım ve kaynağa ihtiyaç olduğu gün gibi ortadır" dedi. TKP-YG hükümete geldiğinde Güzelyurt İlçesine özel önem vereceğini söyleyen Çakıcı, kaynak yaratarak Güzelyurt ilçesine yatırım yapacaklarının sözü verdiklerini ifade etti. Çakıcı, “TKP-YG’nin programına dayalı olarak verdiği sözler senettir” dedi.     

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Son Güncelleme: 15.01.2022 11:13
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