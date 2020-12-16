Çakıcı: "Güneyde çalışan insanlarımızın mağduriyetini gidermek hükümetin görevi"

Haberatör Web TV'de Ayşe Menekşeli'nin sunduğu 'Doğru Açı' programında konuşan Çakıcı, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs döneminde en çok ezilen kesimin çalışan ve emekçiler olduğunu belirterek, doğru tedbirlerin alınması gerektiğine işaret etti. İnsanların adalet duygularını kaybetmeden tedbirler alınması gerektiğine vurgu yapan Çakıcı, herkes başının çaresine baksın anlayışının doğru olmadığını söyledi.

Mehmet Çakıcı, sosyal devlet olgusuna vurgu yaparak, Güneyde çalışan insanların da ailelerine bakmak, taksitlerini ödemek, evlerine ekmek götürmek zorunda olduğunu kaydederek, Koronavirüs testi pozitif çıkan kişiler olduğu yönünde yapılan açıklamalar sonucunda Güney Kıbrıs'a yapılan girişlerin aniden durdurulduğunu belirtti. Tedbir anlamında neden bugüne kadar açıklama yapılmadığının sorgulanması gerektiğine işaret eden Çakıcı, Güney Kıbrıs'ta vakaların çoğaldığının herkes tarafından bilindiğini ancak testi pozitif çıkan 10 kişinin hangi saatte, hangi kapıdan giriş yaptıkları, temaslıları kimlerdir sorusunun cevaplarının bulunarak denetlenmesi gerekirken, giriş kapılarının kapatılma kararının verildiğini söyledi.

Çakıcı şöyle devam etti, "Hükümetin Güney Kıbrıs’ta çalışan işçilerin işyerlerine gitmesiyle ilgili tutumu insani değildir. Dün ve bugün yapılan eylemlerde insanların verdikleri ekmek kavgası hepimizin malumudur. Hükümette bulunmak, anayasanın ve yasaların verdiği yetkileri kullanmak anlamındadır. Yapılması gereken vatandaşımızın sağlığını korumak ve ekonomik olarak zorda olan insanlarımıza devlet olarak sahip çıkmaktır. Vatandaşımız eğer Covid 19 pandemisi nedeniyle Güneye geçemiyorsa ve halen Güney risk taşıyorsa, ekonomik olarak vatandaşımızı desteklemek ve mağduriyetini gidermek hükümetin görevidir. Kaynak yaratma konusu da hükümetlerin işidir. Örtülü ödenekler ve fonlar için nasıl hangi bakanlığın kendilerinde kalması konusunda mücadele ederek ülkeyi 3 aydır hükümetsiz bıraktılarsa bu insanlarımızın da sorunlarına çare bulmak konusunda da benzer bir mücadele vermeliler. Para toplanabilecek yerler var yapılması gereken işler var ancak bununla ilgili de bir adım atıldığını henüz görmedik" dedi.