Çakıcı gündemi değerlendirdi

Hakikat Web TV'de Güven Arıklı ile Günaydın Hakikat programında konuşan Çakıcı, 23 Ocak seçimlerine doğru ilerlerken ülke insanının içinde bulunduğu durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Halk için doğruları savunmaya devam eden TKP'ye karşı bazı gazete ve televizyonların sansür uyguladığını belirten Çakıcı, bunun nedeninin korkudan kaynaklandığını kaydetti. Çakıcı, geçtiğimiz Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu'na adaylık başvuru listesini teslim ettikten sonra yaptığı konuşma sonrasında, balkonlardan ve yoldan geçen insanların destek vererek alkışladıklarını gördüğünü ifade ederek, bunun kendisini gururlandırdığını belirtti. Sorunların dağ gibi büyüdüğü bir dönemde var olmak ya da yok olmak noktasında mücadele verildiğini kaydeden Çakıcı, yaptığı ziyaretlerde de vatandaşın ekonomik sorunlarının had safhaya ulaştığını kaydetti. Çakıcı, ekonomik sorunlar nedeniyle hem yurt içinde hem de yurt dışında okuyan öğrenciler ve ailelerinin de ciddi sorunlar yaşadıklarını belirterek, bu gidişata hep birlikte dur deme zamanının çoktan geldiğini söyledi. Halkın geleceğini belirlerken buna göre davranması gerektiğinin altını çizen Çakıcı, yaşanan sorunlara kulaklarını tıkayarak koltuk derdine düşen, canımızı yakan, hastanelerimize, hastalarımıza saldıran korkak hükümetlerden halkın artık beklentisinin kalmadığını söyledi.

Vatandaşın sorunlarına çare üretmek için TKP olarak beş büyük icraatı hayata geçirmek istediklerini kaydeden Çakıcı, "Bunların başında yükselen döviz kurlarıyla ilgili ciddi önlemlerin alınması gelmektedir" dedi. Çakıcı, "Sterlin kuru iç piyasada 12'ye sabitlenecek. İnsanlarımız 12’ye sabitlenen kurla banka taksitlerinin ödenmesi sağlanmalıdır. Aksi takdirde ödenmeyen kredi taksitleri nedeniyle evlerini ve arabalarını bankalara devir etmek durumunda kalacak. Dier ihtiyaç duyulan kaynak ise Vergi Reformu yapılarak turizm ve eğitim adı altında sonsuz vergi muafiyeti olan zengin işletmelerden alınacak. %0 vergi ödeyen casino otelleri ve üniversitelerin 5 yılı doldurması halinde herkes gibi %20 Kurum ve Gelir Vergisi vermelerinin önü açılacak. Kaçak sanal betler vergilendirilecek. Bu büyük gelirin elde edilmesi halinde hayat pahalılığı yaratan öncelikli ihtiyaçlarımız olan sağlık, akaryakıt, tarım gibi temel ihtiyaçlarımız için 12'den yukarı olan döviz kur farkının devlet tarafından karşılanması sağlanacaktır. Bunun yolu zenginlerin vergilendirilmesinden geçmektedir. Bir defaya mahsus olmak üzere büyük zenginleri kapsayacak şekilde Servet Vergisi'nin alınması yoluna gidilecektir. Tarım Reformu yapılarak birkaç büyük çiftçinin zenginleşmesinin önüne geçilerek teşvik sistemi küçük ve orta ölçekli çiftçilerin hayatta kalmasının sağlandığı yeni bir sisteme geçilecektir. Bankalardaki yüksek faizlerin önlenmesine yönelik Faiz Yasası geçirilecektir. Saydığım beş büyük icraatı gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Mehmet Çakıcı, siyasi irade ve kararlılıkla sorunların üzerine gidileceğini vurgulayarak, TKP, Kıbrıs Türk halkının tek kurtuluşudur. Yurdumuzdan vazgeçmiyoruz. Yarınlar artık bugündür ve bugün ayağa kalkma ve mücadele zamanıdır. Bütün halkımız geliniz hep birlikte kuklaları atalım, ekmeğimizi kurtaralım" şeklinde konuştu.

Çakıcı programın sonunda, dövizdeki yükselişi ve hayat pahalılığını protesto için Lefkoşa’da 24 Aralık Cuma günü saat 18:00’da yapılacak olan yürüyüşe de katılacaklarını sözlerine ekledi.