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Çakıcı Girne Açık Pazar'ı ziyaret etti

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, TKP Yeni Güçler’in hükümete gelmesi halinde var olan vergi dilimlerini aşağıya çekeceğini kaydetti.

13 Ocak 2022 Perşembe 12:00
Çakıcı Girne Açık Pazar'ı ziyaret etti

TKP Yeni Güçler Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Çakıcı, “Dar gelirli küçük esnaf vergiden muaf olacak. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ağır vergi baskısından kurtarılacak” dedi.

Girne Açık Pazarı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı, çalışan esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini paylaştı.

Açıklamaya göre her bölgeden milletvekili adayının yer aldığı ziyarette çok sayıda partili de seçim manifestosu kitapçığını esnaf ve alışveriş yapan vatandaşa dağıtarak, parti programı hakkında bilgiler verdi.

Çakıcı, pazar esnafının yaşadığı sıkıntıları dile getirdiğini belirterek, alışveriş yapan vatandaşın da sebze meyve fiyatlarının yüksek oluşundan yakındığını söyledi. Gelmiş geçmiş hükümetlerin esnafı, pazarcıyı, üreticiyi ve genel olarak halkı düşünerek önlemler almadığını kaydeden Çakıcı, müthiş bir pahalılık olduğunu ve insanların alım gücünün düştüğünü belirtti.

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Çakıcı, halkın kaderine terk edilmiş durumda olduğunu söyleyerek, ekonomik icraata ihtiyaç olduğunu kaydetti.

TKP Yeni Güçler olarak hükümete gelmeleri halinde var olan vergi dilimlerini aşağıya çekerek esnafı ağır vergi baskısından kurtaracaklarının söyleyen Çakıcı şöyle devam etti:

“Şu anda en küçük esnaf yüzde 25-30 oranlarında vergi vermektedir. TKP bunu yüzde 10-15 oranlarına çekerek, vergi dilimleri arasındaki aralıkları da genişletecektir. Belli bir gelirin altındaki küçük esnaf vergiden muaf olacak. Sadece asgari ücret kadar değil onun da üstünde bir muafiyeti olacaktır. Vergi dilimleri de 25'lerden yüzde 10'lara düşürülecek.

Vergi oranlarındaki bu düzenleme en tepelerde asıl parayı kazanan zenginlerden vergi alınarak yapılacaktır. Yani, zenginden alınıp fakiri destekleyen bir sistem devreye sokulacaktır” dedi.

Çakıcı, TKP Yeni Güçler’in Kıbrıs Türk halkının “kalan son alternatifi”, denenmeyen tek parti olduğunu söyleyerek, "TKP güçlü ve yenilikçi vizyonu ve programıyla Kıbrıs Türk halkının hayatını refah seviyesini yükseltmek için projelerini kararlı bir şekilde hayata geçirecektir. Kıbrıs Türk halkı artık ayağa kalkmalı ve yarın artık bugün diyerek, yurdumuzu bu kötü düzenden kurtarmalıyız. Bütün halkımız geliniz hep birlikte kuklaları atalım, ekmeğimizi kurtaralım” şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 13.01.2022 12:36
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