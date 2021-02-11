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Çakıcı: “Federal çözüme sahip çıkılmalı”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, federal çözüm modelinin Kıbrıs Türk tarafı için en akılcı seçenek olduğunu belirterek, sahip çıkılması gerektiğini söyledi. 

11 Şubat 2021 Perşembe 17:00
Çakıcı: “Federal çözüme sahip çıkılmalı”
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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, federal çözüm modelinin Kıbrıs Türk tarafı için en akılcı seçenek olduğunu belirterek, sahip çıkılması gerektiğini söyledi. 
Katıldığı bir televizyon programında, Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulunan Çakıcı, KKTC'de temaslarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile dün düzenlediği basın toplantısında söylediği sözlere dikkat çekti. 
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın basına yönelik konuşmasında, Annan Planı'na Türk tarafının 'Evet' dediğini, Rum tarafının 'Hayır' diyerek çözümü istemediğini ifade ettiğini belirten Çakıcı, şöyle devam etti: 
"Sayın Oktay'a yanında duran Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da o zaman Annan Planı'na Kıbrıs Rumları gibi 'Hayır' dediğini hatırlatmak isteriz. 2004 yılında Kıbrıs Türk tarafının Annan Planına 'Evet' diyerek yaptığı doğru işe bugün bir kez daha vurgu yapıldı. O gün doğru davranışta bulunan bizlerdik. Kıbrıs Türk Halkının %64 ile çoğunluğuydu. Bugün, Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın 5'li Konferansa çözüm niyeti olmaksızın yanlış bir strateji ile gitmesi halinde, o gün de kendisi ve partisinin yanlış yaptığı gibi yine Kıbrıs Rum liderliğinin ekmeğine yağ sürülecektir." 
TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk halkının temel hedefinin iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı, iki kurucu devletten oluşan federal çözüm olduğunu belirterek, bu hedeften vazgeçilmemesi gerektiğini kaydetti. 

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Bugün hem Yunanistan'ın hem Türkiye'nin ortaya koyduğu tutumun yumuşaması gerektiği görüşünü dile getiren Çakıcı, çatışma ortamının her iki tarafa da zarar verdiğini, gelinmesi gereken noktanın tüm tarafların birlikte ve beraberce yaşaması gereken barış içindeki bir doğu Akdeniz bölgesi olması gerektiğine inanç belirtti. 
Çakıcı şöyle devam etti: 
"Çatışma ortamı yeterince Türk ve Yunan halklarına ve Kıbrıs'a zarar vermiştir. Artık barış yolunun bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla Kıbrıs'taki çözümün modeli de Federal çözümden geçmektedir. Bu çözüm şeklinde de iki kurucu devlet bulunmaktadır. Dolayısıyla Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in olumsuz tutumunu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in Kıbrıs'ın Güney denizlerinde olan enerji rezervlerine Kıbrıs Türkleri'ni yok sayarak el koyma stratejisini  yanlış bir siyaset olarak değerlendiriyoruz. Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarının ortaya koyduğu, Kıbrıs Türklerini yok sayan tavır sonucunda ortaya çıkan, Türkiye'nin sertleşen tutumunun da masaya olumsuz yansımasından endişe duyuyoruz. Masaya her iki tarafın da yapıcı önerilerle gitmesi halinde 5'li konferansın olumlu sonuçlanabileceği düşüncesindeyiz. Aksi halde konferans başlamadan bitecektir." 
Gelecekte bir anlaşma olacaksa federal çözüm yönünde olması gerektiğini ifade eden Çakıcı, şu anda masada başka bir seçenek görmediğini söyledi.
Mehmet Çakıcı, "TKP olarak 5'li Konferansa giderken Kıbrıs Türk tarafının ve Türkiye yetkililerinin masada BM parametreleri doğrultusunda federal çözüm seçeneğine sahip çıkarak ve bu seçeneğin Kıbrıs Rumlarının değil, Kıbrıs Türklerinin tam 40 yıldır seçeneği olduğunu vurgulayarak çözüme hazır olduğunu göstermesinin, en akılcı yöntem olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz" dedi.
 

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Son Güncelleme: 11.02.2021 18:08
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