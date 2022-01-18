Çakıcı: "Elektriksizliğin suçlusu UBP-DP-YDP hükümetidir!"

23 Ocak Genel Seçimleri kapsamında Serdarlı ve Görneç'i ziyaret eden TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ve Milletvekili adayları, vatandaşların sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini paylaştı. Ziyaretin elektrik kesintilerinin yaşandığı saatlerde gerçekleşmesi nedeniyle Görneç Spor Kulübü Lokalinde gaz lambaları ışığı altında halkla bir araya gelen TKP Genel Başkan Mehmet Çakıcı, ülkedeki elektrik sorununu çözecek olan partinin de TKP olacağını söyledi. İçinde bulunulan elektriksizlik ortamının sorumlusunun başta YDP olmak üzere UBP ve DP olduğunu belirten Çakıcı, enerji üretimi için gerekli olan yatırımların gününde zamanında yapılmamış olmasının sonuçlarını yaşamakta olduğumuzu söyledi. KIB-TEK'i yönetenlerin gerekli yatırımların yapılmaması için çalıştığını yaşayarak gördüklerini anlatan TKP Genel Başkanı UBP-DP ve YDP koalisyonunun halka karşı suç işlediklerini söyledi.

Çakıcı, "Bizim verdiğimiz mücadele koltuk kapma mücadesi değildir. Bizim buna ihtiyacımız da yoktur. Biz TKP'liler makam mevki peşinde koşan insanlar hiç olmadık. Biz ülkemizi kurtarmak, ayağa kaldırmak ve bu rezil düzenden kurtarmak için yürüyoruz.Seçim ziyaretlerimizi her bölgede insanımızla bir araya gelerek sürdürüyoruz. TKP güçlü ve yenilikçi vizyonu ve programıyla Kıbrıs Türk halkının hayatını refah seviyesini yükseltmek için projelerini kararlı bir şekilde hayata geçirecektir. Kıbrıs Türk halkı artık ayağa kalkmalı ve yarın artık bugün diyerek, yurdumuzu bu kötü düzenden kurtarmalıyız. Bütün halkımız geliniz hep birlikte kuklaları atalım, ekmeğimizi kurtaralım" şeklinde konuştu.