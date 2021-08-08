Çakıcı, elektriğe zam yerine vergide reforma gidilmesi çağrısında bulundu

TKP’den verilen bilgiye göre, akaryakıta gelen zamlar ve elektriğe zam yapılmasının gündemde olmasıyla ilgili olarak, “eğer ciddi bir ekonomi program yapılabilseydi akaryakıt ve elektriğe zam yapmaya gerek kalmayacaktı” dedi.
Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi çok kazananın daha çok vergi ödediği bir düzen getirilemediğinden, düşük gelirli kesimi ezen politikalar güdüldüğünü ileri süren Çakıcı, sanal betlerden 2 milyon dolar gelir elde edileceğinin konuşulduğunu belirterek, hükümetten bu sektörden elde edilen geliri açıklamasını istedi.
Tarım reformunun da yapılmasının gerekliliğine işaret eden Çakıcı, bütün dünyada, AB'de ve Türkiye'de çiftçinin kim olduğunun kriterlerle belirlendikten sonra gerekli yardımların yapıldığını, KKTC’de ise 10-15 ailenin yıllardır bu yardımlardan herkesten fazla yararlandığını gördüğünü söyledi.