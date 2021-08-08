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Çakıcı, elektriğe zam yerine vergide reforma gidilmesi çağrısında bulundu

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, zam yerine, vergi sistemi da dahil verimli bir ekonomik program oluşturulması için çağrı yaptı.

08 Ağustos 2021 Pazar 15:45
Çakıcı, elektriğe zam yerine vergide reforma gidilmesi çağrısında bulundu

TKP’den verilen bilgiye göre, akaryakıta gelen zamlar ve elektriğe zam yapılmasının gündemde olmasıyla ilgili olarak, “eğer ciddi bir ekonomi program yapılabilseydi akaryakıt ve elektriğe zam yapmaya gerek kalmayacaktı” dedi.

Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi çok kazananın daha çok vergi ödediği bir düzen getirilemediğinden, düşük gelirli kesimi ezen politikalar güdüldüğünü ileri süren Çakıcı, sanal betlerden 2 milyon dolar gelir elde edileceğinin konuşulduğunu belirterek, hükümetten bu sektörden elde edilen geliri açıklamasını istedi.

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Bu ülkenin gelirinin Türkiye'den gelen para olmaması gerektiğini kaydeden Çakıcı, “Eğer dik duracaksak, onurumuzla yaşayıp ezilmeyeceksek, silik durmayacaksak, bizim bir ekonomik düzene ihtiyacımız vardır. Önce kaynağa ihtiyacımız olduğu ortadır. Kaynağın bir tanesi Vergi Reformu'dur. Vergi Reformu'nun içerisinde sanal betlerin vergilendirilmesi vardır. Bir diğer parçası ise ilanihaye vergi muafiyeti verilen büyük sektörlerin yeniden düzenlenme getirilerek vergilendirilmesidir. Bu ülkede yatırım yapan kim olursa olsun 5 yılı dolduran herkesin sonsuz turizm ve eğitim altında vergi muafiyeti olamaz. 5 yılı dolduran herkes, kurum ve gelir vergisi ödeyecek” dedi.

Tarım reformunun da yapılmasının gerekliliğine işaret eden Çakıcı, bütün dünyada, AB'de ve Türkiye'de çiftçinin kim olduğunun kriterlerle belirlendikten sonra gerekli yardımların yapıldığını, KKTC’de ise 10-15 ailenin yıllardır bu yardımlardan herkesten fazla yararlandığını gördüğünü söyledi. 

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Son Güncelleme: 08.08.2021 16:58
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