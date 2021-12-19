banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
YSK Sandık Seçmen Listeleri’ni bugün askıya aldı
Listeler 7 gün askıda kalacak
Rum Meteoroloji Dairesi turuncu alarm verdi
Güney'de "Carmel" alarmı!
Un firmaları halkı mağdur etmemek için 5 gün daha üretime devam edecek
Cuma'dan sonra ne olacak??
Ercan - İskele Anayolu’nda feci kaza
Feci kaza!
banner405

Çakıcı: “Döviz mağduru olarak evlerimizi, arabalarımızı ve hayatımızı bankalara verecek değiliz”

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk halkı için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, partisinin iktidara gelmesi halinde öncelik vereceği konuların başında ekonomik sorunların geleceğini kaydetti. Çakıcı,

19 Aralık 2021 Pazar 15:45
Çakıcı: “Döviz mağduru olarak evlerimizi, arabalarımızı ve hayatımızı bankalara verecek değiliz”

Partisinden yapılan açıklamaya göre, Hakikat Web TV'de “Hatice Nazlı Gezer ile Paralel Açı” programında konuşan Çakıcı, ekonomik konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs Türk halkı için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade eden Çakıcı, sürekli yükselen döviz kurları yüzünden yok olma noktasına gelen ülke insanının evlerini, arabalarını, iş yerlerini kaybetmesine göz yummayacaklarını söyledi.

Mehmet Çakıcı, diğer partiler gibi olmadıklarının altını çizerek, TKP'nin bugün mücadelesinin aslında Kıbrıs Türk halkının kendi mücadelesi olduğunu, bunun bir ekmek kavgası olduğunu, var olmak ve yok olmak arasında bir mücadele verildiğinin artık görülmesi gerektiğini kaydetti.  

“ÖNCELİK EKONOMİ... STERLİN 12’YE SABİTLENECEK”

banner341
TKP Yeni Güçler'in iktidara gelmesi halinde öncelik vereceği konuların başında ekonomik sorunların geldiğini kaydeden Çakıcı, şöyle konuştu:

"Sterlin kuru 12'ye sabitlenecek. Aradaki ihtiyaç duyulan kaynak Vergi Reformu yapılarak turizm ve eğitim adı altında sonsuz vergi muafiyeti olan zengin işletmelerden alınacak. Yüzde 0 vergi ödeyen casino otelleri ve üniversitelerin 5 yılı doldurması halinde herkes gibi yüzde 20 Kurum ve Gelir Vergisi alınacak. Kaçak sanal betler vergilendirilecektir. Bu büyük gelirin elde edilmesi halinde hayat pahalılığı yaratan öncelikli ihtiyaçlarımız olan sağlık, akaryakıt, tarım gibi temel ihtiyaçlarımız için 12'den yukarı olan döviz kur farkının devlet tarafından karşılanması sağlanacaktır. Yani zenginden alınıp fakire verilecektir. Bunun yolu zenginlerin vergilendirilmesinden geçmektedir. Bir defaya mahsus olmak üzere büyük zenginleri kapsayacak şekilde Servet Vergisi'nin alınması yoluna gidilecektir. Tarım Reformu yapılarak birkaç büyük çiftçinin zenginleşmesinin önüne geçilerek teşvik sistemi küçük ve orta ölçekli çiftçilerin hayatta kalmasının sağlandığı yeni bir sisteme geçilecektir. Bankalardaki yüksek faizlerin önlenmesine yönelik Faiz Yasası geçirilecektir. Ancak bütün bunlar yapılmaz ise Kıbrıs Türk halkı maalesef ezilecek ve yok edilmeye mahkûm bırakılacaktır."

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ortaya koydukları plan ve projelerin halk yararına olduğuna işaret ederek, "Tüm bunları savunan düşünceleri sansürlenmeye çalışılan TKP Yeni Güçler, Kıbrıs Türk halkının tek kurtuluşudur. Yurdumuzdan vazgeçmiyoruz. Yarınlar artık bugündür ve bugün ayağa kalkma ve mücadele zamanıdır. Bütün halkımız geliniz hep birlikte kuklaları atalım, ekmeğimizi kurtaralım" şeklinde konuştu.

Çakıcı, dövizdeki yükselişi ve hayat pahalılığını protesto için de Lefkoşa’da 24 Aralık Cuma günü saat 18.00’da yapılacak yürüyüş ve mitinge de diğer örgütlerle birlikte katılacaklarını belirtti. 

banner360
Son Güncelleme: 19.12.2021 16:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı; “YDP siz hükümetin kurulması mümkün değil”
Arıklı; “YDP siz hükümetin kurulması mümkün değil”
İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nden hükümete eleştiri
İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği’nden hükümete eleştiri
Cumhurbaşkanı Tatar, şehit eşi Rukiye Ergin'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar, şehit eşi Rukiye Ergin'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar şehit kızı Ayşe Beyoğlu'nu ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar şehit kızı Ayşe Beyoğlu'nu ziyaret etti
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bu nasıl iş antijen test için randevu aldılar test kiti kalmadı diye geri gönderildiler
Bu nasıl iş antijen test için randevu aldılar test kiti kalmadı diye geri gönderildiler
Ataoğlu: “İç kaynakların doğru ve etkin yönetimi, ekonomik krizden çıkışın reçetesidir”
Ataoğlu: “İç kaynakların doğru ve etkin yönetimi, ekonomik krizden çıkışın reçetesidir”
Erhürman: “Giderlerimiz dövizse, gelirlerimiz de dövize sabitlenecek”
Erhürman: “Giderlerimiz dövizse, gelirlerimiz de dövize sabitlenecek”
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Pakistan’da…
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Pakistan’da…
Kilitkaya köyünde 3 sevilen aday dengeleri değiştirecek
Kilitkaya köyünde 3 sevilen aday dengeleri değiştirecek

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim