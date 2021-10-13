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Çakıcı: “Derhal erken seçime gidilmelidir”

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümetin koltuk ve kurultay hesapları içinde üreticilerin sorunlarına kulaklarını tıkadığını savunarak, bahaneler üretilmeden derhal erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi. 

13 Ekim 2021 Çarşamba 14:45
Çakıcı: “Derhal erken seçime gidilmelidir”

Partiden yapılan açıklamaya göre, TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 20’inci Uluslararası Zeytin Festivali'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, esnafın sorunlarını dinledi. 
Çakıcı, Kıbrıs Türk kültüründe festivallerin önemli bir yeri olduğunu, bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi. Çakıcı, üreticilerin Kıbrıs Türk halkı ekonomisinin “can damarı” olduğunu da ifade ederek, festivale yaptıkları ziyarette yerli üretimin desteklenmediği, kooperatifçiliğin yeterince siyaset haline getirilmediği, üretici birliklerinin destek görmediği ve özellikle ev üretiminin desteklenmediğini gördüklerini anlattı. 
“Hükümetin koltuk ve kurultay hesapları içinde üreticilerin sorunlarına kulaklarını tıkadığını” savunan Çakıcı, şu ifadelerde bulundu:

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"Bu haliyle hükümet bitmiştir. Kıbrıs Türk halkı son seçimine doğru gitmektedir. Bu yapıdan kurtulmak lazımdır. Bu çöküşten çıkışın yolu da Kıbrıs Türk halkının sorunlarına, reformlarına, üretimine önem vermekten geçmektedir. Bu doğrultuda Meclis ve hükümetin yenilenmesi lazımdır. Hükümetin ortaya koyduğu 6 Şubat veya Ocak ayında yapılacak seçime TKP gidilmesi gerektiği düşüncesindedir. Erken seçimden kaçmaya çalışan partiler olduğunu görüyoruz. Bahaneler üretilmeden derhal erken seçime gidilmelidir.” 
“Kıbrıs Türk halkı, kendi yurdundan vazgeçmeyecektir. Yarın artık bugündür, bugün artık mücadele günüdür. Artık geriye çekilmeyeceğiz. Bir kaç tane fırsatçı ve zalime bu ülkeyi bırakmayacağız ve hep birlikte mücadele edeceğiz” diyen Çakıcı, TKP’nin kendi üstüne düşeni bu dönemde de yapacağını söyledi.

 

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Son Güncelleme: 13.10.2021 14:59
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