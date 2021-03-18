Çakıcı: “Değerlerimize sıkı sıkıya bağlıyız”

Barış, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlükleri gibi değerlere sıkı sıkıya bağlı kalarak mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Çakıcı, partinin temiz, dürüst insanlardan oluşan kadrosuyla Kıbrıs Türk halkının önünde önemli bir seçenek olarak durduğunu söyledi.

Verilen bilgiye göre, pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılımla gerçekleşen TKP’nin 45’inci yıl dönümü kutlamasında konuşan Çakıcı, Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Ziya Rızkı gibi toplumsal varoluş mücadelesine önderlik etmiş efsane isimlerin partisinde siyaset yapmanın onurunu taşıdıklarını kaydetti.





