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Çakıcı'dan Sağlık Bakanlığı'na eleştiri

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Sağlık Bakanlığı'nın temaslı olan sağlık çalışanlarının çalışma zorunluluğuyla ilgili kararına tepki göstererek, "Sağlık Bakanlığı'nda bilim ve akıl kaybolmuştur" dedi.

04 Ocak 2022 Salı 13:36
Çakıcı'dan Sağlık Bakanlığı'na eleştiri

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Aziz Karaaziz'in sunduğu Manşet+ Seçim Özel programında konuşan Çakıcı, 23 Ocak Seçimlerine doğru ilerlerken TKP'nin denenmemiş tek parti olduğunu belirterek, halkın yararına plan ve projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti. Ekonomik olarak çok zor bir dönemden geçerken, TKP'nin 5 büyük önerisini anlatan Çakıcı, öncelik verecekleri konuların başında ekonomik sorunların geleceğinin altını çizdi. Çakıcı, "Biz orta direğin, dar gelirlinin ezilen Halkın Partisiyiz. Eğer bu ülkede onurlu dik duran insanlar varsa onların yeri TKP'dir" dedi. 

Mehmet Çakıcı, programda Sağlık Bakanlığı tarafından alınan skandal bir kararı dün Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi olarak Sağlık Bakanlığı önünde yaptıkları beşinci kazıklı eylemde belgesiyle birlikte kamuoyunun bilgisine getirdiklerini ifade ederek şöyle devam etti, "Bir bakanlık düşünün ki temaslı olan bütün sağlık çalışanlarına çalışma zorunluluğuyla ilgili emir veriyor. Temaslı olan çalışanların sıfırıncı, beşinci ve onuncu gününde tahlil yapmalarını ancak görevlerine de devam etmelerini emrediyor.  Tıbba uymayan, bilimle alakası olmayan kararlar veriyor. Aslında bu cinayete teşebbüstür. Çünkü, temaslı bir sağlık çalışanı bu test yapılan günler arasında pozitifleşirse ta ki yeni test yapılana kadar tespit edilemeyeceği ihtimali çok yüksek olduğu için, diğer sağlık çalışanları ve orada olan hastalar hem de yoğun bakımda olanlar maalesef pozitif olacaklardır. Eğer orada ağır hastalar da varsa ölümle burun buruna kalacaklar ve hayatlarını kaybetme durumu ile karşılaşılabilecektir. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı bu karar skandaldır, rezalettir ve bilim dışıdır. Bu belgenin kendisi skandaldır. Sağlık Bakanlığı'nda bilim ve akıl kaybolmuştur" şeklinde konuştu.

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