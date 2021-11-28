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Çakıcı'dan hükümete eleştiri

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı  Mehmet Çakıcı, hükümet koltuklarında kriz yönetmekten aciz insanların oturduğunu savundu.

28 Kasım 2021 Pazar 17:15
Çakıcı'dan hükümete eleştiri

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı  Mehmet Çakıcı, yaptığı yazılı açıklamada, ”Saçma sapan reklam kampanyaları için fenomen adı altında Bakanlar Kurulu'nda 69 bin sterlin para çıkaran anlayış kendi hastanelerini ödemeyerek batıracak duruma getirmesi sonrasında bu anlayıştan kim ne bekleyebilir” dedi.

Çakıcı, açıklamasında  Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında KKTC vatandaşı bağımlı hastaların tedavi masraflarının %80'nin karşılandığı protokolün yenilenmesi  ile ilgili yaşananları aktardı.

 Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde siyasi duruşundan dolayı protokolün 4 ay sürüncemede bırakıldığını savunan   Çakıcı, “devletin sözde kalan uyuşturucu politikasının tedavi olmak isteyen bağımlı hastaları ölümle burun buruna getireceğini” ileri sürdü.

Çakıcı, 2 yıldır hizmet veren Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'nin bağımlılık tedavisi için ülkede kurulan ilk ve tek rehabilitasyon merkezi olduğunu belirterek, bugüne kadar yüzlerce gencin tedavi olduğunu ve hayatlarının kurtulduğunu söyledi.

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 Pek çok aile ve hasta için umut kapısı olan protokolün uzatılmamasının ciddi sorunlar yaratacağını ifade eden Çakıcı, "Bu kadar bağımlı hasta ne olacak? Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin bunun hesabını halka vermesi gerekir” dedi.

Söz konusu protokolün yenilenmesi için sağlık Bakanı Ali Pilli ile yaptıkları tartışma hakkında açıklamalar yapan Çakıcı,  eski Sağlık Bakanı Ünal Üstel ile  protokolün uzatılması konusunda mutabakata vardıklarını ifade etti.

Protokol Bakanlar Kurulu’nda  onaylanma aşamasında iken Sağlık Bakanı’nın değiştiğini ve göreve Ali Pilli’nin geldiğini belirten Çakıcı şöyle devam etti:

“Ali Pilli, bir önceki dönemde protokolün de uzatılması aşamasında yaklaşık 4 ay süre boyunca protokolümüzü imzalamamış, bize o günlerde de engel olmuş, bu nedenle birçok bağımlı hasta tedavi olma imkânını yitirmiş ve mağdur edilmişti. Aynı Ali Pilli bugün de benzer bir tutum sergiliyor.”

Sağlık Bakanlığı ve Pembe Köşk Hastanesi arasında imzalanan ve yaklaşık iki yıldır devam eden protokol kapsamında birçok hastanın tedavi edildiğini ve topluma yeniden kazandırıldığını belirten Çakıcı, devletin Pembe Köşk Hastanesi’ne sevk ettiği yüzlerce hastanın tedavi ücretlerinin %80’ni devletin karşıladığını fakat söz konusu tedavi ücretlerini 7 aydır alamadıklarını, bu nedenle hastanenin finansal sorunlar yaşadığını ve çalışanların maaşlarını bile ödeyemeyecek duruma geldiğini söyledi.

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Son Güncelleme: 28.11.2021 18:58
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