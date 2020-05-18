Çakıcı: “Cumhuriyet çocukları her dönemde emanete sahip çıkmayı bildi”

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI…

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Cumhuriyet çocuklarının her dönemde emanete sahip çıkmayı bildiğini belirterek, Atatürk devrimlerine sahip çıkmakta kararlı olan cumhuriyet çocuklarının 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Çakıcı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, 19 Mayıs 1919 tarihinin sadece Türk Ulusu ve birlikte yaşadığı Anadolu halkları için değil, tüm insanlık için son derece önemli bir gün olduğunu vurguladı.

Dünyada mazlum halkların emperyalizme karşı verdiği antiemperyalist savaşların en güçlüsü ve sonuçları bakımından en etkili olanının başlangıç günü olduğuna işaret eden Çakıcı, Kurtuluş Savaşı ve sonrasında gerçekleştirilen devrimlere, Orta Çağ kalıntısı bir feodal yönetim şeklinden halk egemenliğine dayalı cumhuriyete ve demokrasiye giden yola bu tarihte çıkıldığını söyledi.

Bireyin yurttaşlık hakları, demokrasi, insan hak ve özgürlükleri ile refahın adil paylaşımı o çıkılan tam bağımsızlık yolunun ilerleyen kilometre taşları olduğunu ifade eden Çakıcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ı gençliğe armağan ederek devrimlerin bekçisi ve ileriye taşıyanı olmalarını önerdi. Atatürk ve mücadele arkadaşlarının kurduğu çağdaşlaşma hedefi olan modern cumhuriyetin zaman içinde hedefinden şaştığı oldu. Ancak Ata'sının işaret ettiği hedeflere ulaşmayı kendisine görev sayan cumhuriyet çocukları her dönemde emanete sahip çıkmayı bildi. Bundan sonrada bunu başaracağından hiç kuşkumuz yoktur.”