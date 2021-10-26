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Çakıcı çözüm önerilerini paylaştı

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, alım gücü günden güne düşen insanların, doğru ve cesaretli icraatlarla refah düzeyinin yükseltilebileceğini söyledi. 

26 Ekim 2021 Salı 14:30
Çakıcı çözüm önerilerini paylaştı

Partiden verilen bilgiye göre, Lefkoşa'da Kuğulu Park'tan başlayarak Arasta Çarşısı'na kadar esnafın sorunlarını dinleyen Çakıcı, çözüm önerilerini paylaştı. 
Örgütlenmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ersen Sururi, MYK Üyesi Özer Kaan, Girne İlçe Başkanı Yurdaer Garip, Lefkoşa İlçe Koordinatörü Ahmet Kaplan, Lefkoşa İlçe Başkan Yardımcısı Hakkı Demir ve çok sayıda partili ise, 25 Adımda Kurtuluş Manifestosu isimli kitapçığı esnaf ve vatandaşlara dağıtarak, partinin yol haritası hakkında bilgiler verdi. 
Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ziyaretlerde esnafın çok zor durumda olduğunu gördüğünü belirterek, siftah yapamadan kepenk kapatmak durumunda kalan esnafın “kan ağladığını” söyledi.
Alım gücü düşen insanların ekmeğe, tüp gaza, akaryakıta, elektriğe ve temel tüketim maddelerine yapılan zamlar sonrasında tükenme noktasına geldiğini ifade eden Çakıcı, orta direğin gerçek anlamda ezildiğini kaydetti. 
Çakıcı, insanların alım gücünü artıracak icraatlara ihtiyaç olduğuna işaret ederek, piyasayı canlandıracak ekonomik politikalara gereksinim duyulduğunu vurguladı. 

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Bunların en başında devletin kaynaklarını artırması için Vergi Reformu'nun yapılması gerektiğine işaret eden Çakıcı, sosyal adaletin sağlanması için bir vergi adaletine ihtiyaç olduğunu belirtti. 
Çakıcı, vatandaşın son günlerde yükselen döviz kurlarıyla birlikte yüksek faizlerden de yakındığını belirterek, faizleri düşürmenin çok önemli bir yolu olduğunu söyledi.
Faiz Yasası'nın geçirilmesi gerektiğine değinen Çakıcı, tüm bankaların topladıkları mevduatların yüzde 80’nin KKTC’de kullandırılmalarını sağlayacak yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğuna işaret etti.
Mehmet Çakıcı, gündemde olan ve yasa dışı durumda olan sanal betlerin devlet tarafından vergilendirilmesi gerektiğini de kaydetti. 
 

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Son Güncelleme: 26.10.2021 15:02
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