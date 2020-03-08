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Çakıcı: “Bugün emekçi kadın hareketinin yeniden gündeme gelmesinde çok önemli”

 TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı., 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Çakıcı: “Bugün emekçi kadın hareketinin yeniden gündeme gelmesinde çok önemli”

 TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı., 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

08 Mart 2020 Pazar 08:11
Çakıcı: “Bugün emekçi kadın hareketinin yeniden gündeme gelmesinde çok önemli”
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TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, kadınlar günü nedeniyle yayımladığı mesajında,  8 Mart'ın tarihçesinin ve anlamının önemini vurgulayarak, ABD’nin New York kentinde bir tekstil fabrikasında yaklaşık 40 bin kadın işçinin daha iyi koşullarda çalışmak için başlattığı grevin ardından, işçilerin fabrikaya kilitlenmesi ve çıkan yangından kaçamayan 120 kadın işçinin can vermesi sonrasında ortaya çıkan bir hak mücadele günü olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Emekçi kadınların haklarıyla ilgili mücadelede hakların kazanılması ile ilgili pek çok kadının bu uğurda can verdiğini dile getiren Çakıcı, bugünün emekçi kadın hareketinin yeniden gündeme gelmesinde çok önemli olduğunun altını çizdi. Kadın haklarının insanlık tarihi boyunca ciddi bir insan hakları sorunu olduğunu ve kadınlara yönelik şiddetinde insanlık tarihi boyunca devam ettiğini belirten Çakıcı, kadın haklarıyla ilgili sorunların maalesef  günümüzde de devam ettiğini belirtti.

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Mehmet Çakıcı, kadına yönelik şiddetin hem psikolojik, fiziksel, cinsel ve ekonomik istismar şeklinde olabileceğini, kadına yönelik yapılan bir bilimsel araştırmada da 10 kadından 8’inin fiziksel istismara, 10 kadından 3’ünün de cinsel istismara maruz kalındığının ortaya konduğunu ve hatta şiddetin en çok yaygın olduğu yerlerin de kadınların kendi evleri olduğunun görüldüğünü, ancak toplumda bu konunun ciddiyetinin tam olarak anlaşılmadığını söyledi.

Çakıcı, son yıllarda sığınmacı kadınların yaşadığı sorunlara da dikkat çekerek, ülkesinden ayrılarak daha iyi yaşam koşulları için aileleriyle birlikte yollara düşen kadınların, psikososyal sorunlar, dil konusunda güçlükler, sağlık sorunları, uyum ve sosyalleşme sorunları ve ekonomik sorunlar gibi birçok sorunla karşı karşıya kaldığını kaydetti. Göçün meydana getirdiği koşulların kadınların ruhsal ve psikolojik anlamda zarar görmelerine neden olduğunu belirten Çakıcı, savaştan kaçan kadınların ailelerini ve akrabalarını kaybetmenin getirdiği psikolojik travmalar da yaşadığını ifade etti.

Çakıcı, kocası veya çocuklarıyla sığınma arayan kadınların genellikle zorunlu sığınma sürecinde aile içi şiddete maruz kaldıklarını da kaydederek, bunun en temel sebeplerinden birinin sığınma süresinin uzunluğu olduğunu söyledi.

Çakıcı mesajında, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü ve verilen mücadeleleri selamladıklarını belirterek, savaştan ve şiddetten arındırılmış bir dünya dileğinde bulundu.

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Son Güncelleme: 08.03.2020 11:48
Anahtar Kelimeler:
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar GünüTKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı
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