Çakıcı: “Bu kaosa hep birlikte dur demeliyiz”

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülkede yaşanan akaryakıt krizine tepki göstererek, hükümette yaşanan başıbozukluğun buna neden olduğunu söyledi.

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemiz tam bir kaosa sürüklenmiş durumdadır. Derhal Seçim Yasası düzenlenerek bir erken seçime gidilmelidir. Bu kaosa hep birlikte dur demeliyiz" dedi.

Ülkenin tam bir kaosa sürüklenmiş durumda olduğunu savunan Çakıcı, devletin başıbozuk bir hale dönüştüğü için ortada ne otoritenin kaldığını ne de başka bir yönetimin olduğunu, yaşanan başıbozukluğun mazot ve petrolle ilgili genel grevi de beraberinde getirdiğini söyledi.

Çakıcı, iki şirketin bir olarak bu başı bozukluktan yararlanarak ortak bir eyleme giriştiğinin görüldüğünü ifade ederek, bunun bir diğer adının kartelleşme olduğunu kaydetti.

TKP-YG Genel Başkanı Çakıcı şöyle devam etti:

"Ortada bir hükümet olsaydı bunun derhal yasaklanması ve bunu yapanlara yasal işlem yapılması gerekirdi. Hatta belki de yargı kararıyla tutuklanmaları söz konusu olabilirdi. Ülke insanı mazotsuz petrolsüz bırakılamaz. Pek çok konuda olduğu gibi Rekabet Kurulu'nun da çalışmadığını görüyoruz. Halk, gelişigüzel bir şekilde kendi kaderine terk edildi. Faiz Yasası'nın geçmemesiyle birlikte gerek döviz krizlerinin halkı ezmesi, gerekse hükümette yaşanan krizler, hükümetin düştüğü durumlar ülkeyi kaos ve istikrarsızlığa sürüklemiştir. Gelinen aşamada bunun böyle olacağı belliydi. Derhal Seçim Yasası düzenlenerek bir erken seçime gidilmelidir. Bu kaosa hep birlikte dur demeliyiz."