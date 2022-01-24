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Çakıcı: “Biz toplumsal görevimizi yaptık, seçim halkındır”

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, bir seçimin daha yaşanıp bittiğine işaret ederek, “Biz toplumsal görevimizi yaptık, seçim halkındır” dedi.

24 Ocak 2022 Pazartesi 17:15
Çakıcı: “Biz toplumsal görevimizi yaptık, seçim halkındır”

Çakıcı yazılı açıklamasında, çok önemli bir süreçten geçildiğine işaret ederek, “Kıbrıs Türk halkını çok daha zor günler beklediğinin farkındayız” dedi ve şöyle devam etti:

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“Bu seçim içerisinde solda en geniş birliği yetkili organlarımızda oy birliği ile benimseyip duyurduk. Biat kültürüne, acente olmaya karşı çıktık. Bu ülkede yeterli kaynak vardır dedik. Kaynakları gösterdik. Üretken bir ekonomiyi nasıl yaratacağımızı önerdik. Demokrasinin daraltılmasına da karşı çıktık. Genişletilmesi için öneriler ortaya koyup çaba harcadık. Seçim yasasının anti demokratik olduğunu, değişmesi gerektiğini ısrarla söyledik. Seçim sonuçlarından emekçi çevreler adına memnun değiliz. Seçim sonuçlarına saygılıyız. Başarılı sonuç alan partileri kutlarız. İki kutuplu bir toplum yaratılması yönündeki oluşan tablonun demokrasi açısından yararlı olmayacağı kanaatindeyiz.

 Tüm bunlara ek olarak yinelemek isteriz ki, toplum bu seçim sonuçlarıyla bu haliyle bir değişim istemediğini veya istese bile hazır olmadığını göstermiştir. Biz görevimizi yapıp toplum için sıkıntılı yönleri bu süreç içerisinde söyledik. En azından Kıbrıs Türk halkının bundan sonraki geleceğinde önerdiğimiz bu bilgilerin yol gösterici olacağını umuyoruz. Kıbrıs Türk halkının yolu açık olsun.”

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Son Güncelleme: 25.01.2022 01:16
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