Çakıcı: “Bağımlı hastaların sesi olmak için eylemlere devam edeceğiz”

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, devletin, uyuşturucu bağımlılarının tedavisi ile ilgili politikasını eleştirerek, “Bağımlı hastaların sesi olmak için eylemlere devam edeceğiz” dedi.
Çakıcı, Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında “KKTC vatandaşı bağımlı hastaların tedavi masraflarının %80'nin karşılandığı protokolün” yenilenmesi için verdikleri mücadeleyi anlattı.
Aileler ve hastalar için “umut kapısı” olan protokolün uzatılmamasının ciddi sorunlar yaratacağını ifade eden Çakıcı, bu konuda Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi eleştirdi, hastaların mağdur edildiğini savundu.