Çakıcı: “Ayrımcılıkla mücadele için daha fazla çaba harcanmalı”

Çakıcı yazılı açıklamasında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından eşcinselliğin, “akıl hastalıkları” listesinden çıkarılışının yıldönümü olan 17 Mayıs’ın, 1990 yılından itibaren her yıl Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Günü olarak kutlandığını kaydetti.

Çakıcı şunları dile getirdi:

“Dünyanın dört bir yanında yaşayan lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel ve interseks (LGBTI) topluluğunun sürekli karşı karşıya kaldığı ayrımcılığa, korkuya ve şiddete dikkat çekilen bugün de, bireylerin insanca yaşam hakkı ve özgürlükleri yüksek sesle gündeme getirilmektedir. Son dönemde de İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye'de iptal edilmesi de bu ön yargılı tepkilerin sonucunda geliştiği görülmektedir.

Ülkemizde son yıllarda artış gösteren kadına yönelik şiddet olaylarına, yükselen yabancı düşmanlığına, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli yok sayma politikalarına karşı durmak için yasal zeminin oluşturularak, LGBTI'li bireylerin haklarının da yasalarla koruma altına alınması gerekmektedir.

Ayrımcılıkla mücadele için daha fazla çaba harcanması gerektiği düşüncesiyle, TKP olarak toplum içerisinde ki bütün renkleri kucaklıyoruz.”