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Çakıcı: "Aynı yolun yolcularıyız, barış ve demokrasi mücadelemizden vazgeçmiyoruz"

TKP heyeti 4. Cumhurbaşkanı Akıncı’yı ziyaret etti

14 Ekim 2021 Perşembe 15:00
Çakıcı: "Aynı yolun yolcularıyız, barış ve demokrasi mücadelemizden vazgeçmiyoruz"

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı beraberindeki heyetle4 KKTC 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı ziyaret etti. Dün Mustafa Akıncı'nın ofisinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde Genel Başkan Mehmet Çakıcı'ya Genel Sekreter Mehmet Davulcu ve MYK Üyesi Mustafa Emiroğluları eşlik etti.

TKP heyetini kabulünde kanuşan 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ziyaretle gösterdikleri nezaket nedeniyle teşekkür etti. Konuşmasında günlük çalışmaları hakkında bilgiler de veren Mustafa Aklıncı, yurt içinden siyasi, sosyal ve kültürel örgütlerin ziyaretleri olduğunu, bunlar yanında zaman zaman yabancı misyon şefliklerinin de ziyaretleri olduğu bilgilerini paylaştı. Bu çalışmalar yanı sıra kitap çalaışmaları yaptığını da belirten Akıncı, "aslında kitap değil kitaplar" diyerek birden fazla kitap hazırlığı ile uğraşmakta olduğunu söyledi.

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Güncel siyasi konuların da ele alındığı sırada UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin istifa ettiği haberinin de yayılması üzerine bu konu üzende de görüş alışverişinde bulunuldu.

Kabulde konuşan TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile aynı siyasi geleneği paylaşıyor olmaktan onur duyduklarını söyledi. Kıbrıs'ın son derece zor ve riskli bir döneme itildiğini görmekten üzüntü ve endişe duyduklarını söyledi. Bazı Kıbrıslı Türklere Türkiye'ye giriş yasağı uygulanması konusunu da değerlendiren Mehmet Çakıcı, AKP hükümetinin bu tutumunun KIbrıslı ve Türkiyeli halkların ilişkilerine zarar vermekte olduğunu ve bunun telafisinin oldukça güç olacağını söyledi. Kara liste uygulamasında Kıbrıs'taki AKP işbirlikçisi siyasilerin de rolü olduğu izleniminde olduklarını da ifade etti.

TKP olarak 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile aynı yolu yürdüklerini ifade eden Çakıcı, "Aynı yolun yolcularıyız, barış ve demokrasi mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Vazgeçmiyoruz yurdumuzdan. vazgeçmiyoruz özgürlüklerimizden" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TkpMustafa Akıncı
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