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Çakıcı: “Aşılar Kıbrıs Türk halkı için hayatidir, bu tür açıklamalar kabul edilemez”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, “aşıların Güney Kıbrıs'tan gelmesi durumunda kabul edilmeyeceğini” söylediğini belirterek, bunun “kabul edilemez” olduğunu savundu.

14 Ocak 2021 Perşembe 17:09
Çakıcı: “Aşılar Kıbrıs Türk halkı için hayatidir, bu tür açıklamalar kabul edilemez”
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ÇAKICI: “AŞILAR KIBRIS TÜRK HALKI İÇİN HAYATİDİR, BU TÜR AÇIKLAMALAR KABUL EDİLEMEZ”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, “aşıların Güney Kıbrıs'tan gelmesi durumunda kabul edilmeyeceğini” söylediğini belirterek, bunun “kabul edilemez” olduğunu savundu. 
Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile dünkü görüşmesinin ardından aşılar konusunda söylediklerinin, Kıbrıs Türk halkının sağlığını ön planda tutan açıklamalar olmadığını ileri sürerek, Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarını eleştirdi.

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Çakıcı şöyle devam etti: 
“Bugün olması gereken şey ister Güney'den, Türkiye'den ve AB'den nereden olursa olsun kendi insanının sağlığı için her türlü alt yapının bulunup sağlanarak oluşturulması gerekmektedir. Covid 19 salgınının olduğu bir dönemde aşılar Kıbrıs Türk halkı için hayatidir. Bu noktada Türkiye'den, Güney'den ve AB'den gelen aşılardan kendi insanı için siyasi ayrım değil, sağlık, kalite ve önceliğini ön planda tutarak yararlandırmak ve onların sağlığını bütün siyasi düşüncelerin önünde tutmak bir Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, Hükümet'in ve Meclis'in en büyük görevidir. Bundan büyük bir görev olamaz.”
Aşılar nereden gelirse gelsin, kabul edilerek insanların en hızlı şekilde faydalandırılması gerektiğini söyleyen Çakıcı, “Dünya ülkeleri aşılama işlemine başlamışken, biz bunun gerisinde kalamayız. Sağlık da her türlü siyasi düşüncenin önünde gelmelidir. Bunu bir devlet adamının göz önünde bulundurması ve her şeyin başının sağlık olduğunu asla unutmaması gerekir. Tek bir insan hayatı bile riske atılamaz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni GüçlerMehmet çakıcıCumhurbaşkanı Ersin Tatar
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