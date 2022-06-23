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Cahitoğlu: “Yangın büyük oranda kontrol altına alındı”

23 Haziran 2022 Perşembe 10:30
Cahitoğlu: “Yangın büyük oranda kontrol altına alındı”

-İsrail’den gelecek 2 uçakla, yangına müdahale eden hava aracı sayısı 7 olacak

-Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile TC Cumhurbaşkanı Fuat Oktay helikopterle bölgeye gidecek

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, İskele’ye bağlı Mersinlik bölgesinde önceki gün başlayan ve rüzgar nedeniyle genişleyerek büyüyen yangının büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı.

Şu anda yangına İngiliz Üsleri’nden 2 helikopter, Türkiye’den 1 helikopter ve Rum tarafından 2 uçakla müdahale edildiğini aktaran Cahitoğlu, söndürme çalışmalarına 10.30 sıralarında İsrail’den gelecek 2 uçağın da katılacağını belirtti.

Mersinlik köyü bölgesinde önceki gün başlayıp, şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle Mersinlik ve Ardahan köyleri tahliye edildi, 12 bin dönüm civarında alan kül oldu ve 5-6 kişi dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı.

-"Yangın dün gece yeniden büyüdü"

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Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, dün gece saat 03.00’te rüzgarın şiddetlenmesiyle büyüyen yangının, saat 06.00’da rüzgarın şiddetinin azalması ve havadan müdahalenin yeniden başlamasıyla büyük oranda kontrol altına alındığını belirtti.

Cahitoğlu, yangının doğu bölgesinde kontrol altına alındığını, batı bölgesinde ise yangın söndürme faaliyetlerinin devam ettiğini kaydetti.

-“İsrail’den gelecek 2 uçağın 10.30 sıralarında yangın söndürme çalışmalarına katılması bekleniyor”

Şu anda yangına İngiliz Üsleri’nden 2 helikopter, Türkiye’den 1 helikopter ve Rum tarafından 2 uçakla müdahale edildiğini aktaran Cahitoğlu, İsrail’den de iki uçağın sabah 08.00’de yola çıktığını belirtti.

“İsrail’den gelecek iki uçağın saat 10.00’da Larnaka’da olması ve orada yakıt ikmali yaptıktan sonra, 10.30 sıralarında bölgeye giderek, yangın söndürme çalışmalarına katılması bekleniyor” diyen Cahitoğlu, İsrail’den gelecek uçakların yangın söndürme kapasitelerinin çok yüksek olduğunu ve gece de müdahele etme özellikleri bulunduğunu söyledi.

Mersinlik ve Ardahan köylerinde yaşayanların tedbir amaçlı Kaplıca’da bir tesise tahliye edildiğini de belirten Cahitoğlu, “Ancak korkulan olmadı. Ekiplerin  aldığı tedbirler sayesinde köyler zarar görmedi" dedi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sabah BRTK’ye yaptığı açıklamada, bugün adaya gelecek TC Cumhurbaşkanı Fuat Oktay ile birlikte helikopterle bölgeye giderek incelemelerde bulunacaklarını açıklamıştı.

 

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Son Güncelleme: 23.06.2022 10:46
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