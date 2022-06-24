Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu: “Dün gece olağanüstü mücadele verildi”

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, dün gece olağanüstü bir mücadele verildiğini ve yangının Mersinlik ve Tatlısu arasında kuzey-kuzey batı bölgesine hapsolmasının sağlandığını ifade ederek, “Karadan müdahalesi zor olan bu bölgede hapsolan yangına gün boyunca havadan müdahale edilmeye devam edilecek. Umudumuz, hava kararmadan gün içerisinde yangını tamamen kontrol altına alabilmek” dedi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, yangında dördüncü güne girildiğini, dün gece tüm ekiplerin olağanüstü bir mücadele verdiğini, sivil halkın da yangının söndürülmesine destek verdiğini aktaran Cahitoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in çağrısı ile sivil halkın ve sivil toplum kuruluşlarının su tankerleri ile bölgeye gittiğini, Mersinlik bölgesinde yaklaşık 500 metre yol uzunluğunda sivil tanker araçlarının sıralandığını, tüm ekibin yangının yolun karşısına geçmemesi için olağanüstü çaba gösterdiğini söyledi.

Cahitoğlu, “Bu mücadele başarılı oldu ve yangının yolun sağına (doğu tarafına) geçmesi engellendi. Olağanüstü çabadan dolayı tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Başbakan Ünal Üstel ile birlikte dün gece yangın bölgesini ziyaret ederek çalışmaları yerinde gözlemleyip, bilgi aldıklarını aktaran Cahitoğlu, bugün de gün boyu bölgede olacağını söyledi.

-“Yangına 9 hava aracı ile müdahale ediliyor”

Havanın aydınlanmasıyla birlikte, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla yeniden İngiliz Üsler Bölgesi ve Kıbrıs Rum yönetiminden yangına müdahale için hava araçları talep ettiklerini belirten Cahitoğlu, şuan itibariyle, Türkiye’den 3 helikopter, İngiliz Üsler Bölgesinden 2 helikopter, Kıbrıs Rum yönetiminden 2 uçak ve İsrail’den 2 uçak olmak üzere toplam 9 hava aracı ile yangına havadan müdahale edildiği bilgisini verdi.

Alandaki yetkililerin verdiği bilgiye göre, yangının Mersinlik ve Tatlısu arasında Kuzey-Kuzey batı bölgesine hapsolduğunu; karadan iş makinaları yardımıyla, doğudan ve batıdan yangın şeritleri açılarak, yangının bu bölgede hapsolmasının sağlandığını belirtti.

Cahitoğlu, “Karadan müdahalesi zor olan bu bölgede hapsolan yangına gün boyunca havadan müdahale edilmeye devam edilecek. Umudumuz, hava kararmadan gün içerisinde yangını tamamen kontrol altına alabilmek” dedi.

Dayanışma gösteren vatandaşlara ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Hüseyin Cahitoğlu, şöyle konuştu:

“Başbakanımızın dün akşam yaptığı çağrı ile sivil halk ve sivil toplum kuruluşları su tankerleri ile yangın alanına giderek, yangının söndürülmesine destek verdiler. Ayrıca duyarlı vatandaşlarımız ve kurum kuruluşlarımızdan gelen çeşitli yardımlar, Başbakanlık üzerinden, İskele Belediyesi’nin kurduğu ekipler aracılığıyla, yangın bölgesindeki görevlilere ve gönülle vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Dayanışma gösteren duyarlı vatandaşlarımıza, kurum kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.”