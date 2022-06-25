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Yangın kontrol altında
Yangın kontrol altında
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Cahitoğlu: “Artık atlattık diyebiliriz, her şey kontrol altında”

25 Haziran 2022 Cumartesi 11:00
Cahitoğlu: “Artık atlattık diyebiliriz, her şey kontrol altında”

“Ufak tefek dumanlar olabilir, bunlar kontrol altındadır”

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, yağan yağmurla yangının atlatıldığını belirterek, “Yağmurun yağması işi bitirdi. Artık atlattık diyebiliriz, herşey kontrol altında” dedi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Mersinlik-Tatlısu arasında 4 gün süreyle etkili olan yangın ile ilgili son durumu Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) aktardı.

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“Durum iyi” diyen Cahitoğlu, dün gece meydana gelen kuvvetli yağışla ıslanmayan yer kalmadığını ifade etti.

Yanmış alanlarda yer yer dumanların çıktığını belirten Cahitoğlu, “Ufak tefek dumanlar olabilir, bunlar kontrol altındadır. Hemen karadan müdahale ediliyor” dedi.

Cahioğlu, iş makinelerinin birkaç gün daha bölgede kalacağını ve bu sürede emniyet şeritlerinin çekileceğini de kaydetti.

Cahitoğlu ayrıca, halka, iş adamlarına, Sivil Toplum Örgütlerine yardım çağrılarına cevap vererek destek oldukları için teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 25.06.2022 11:24
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