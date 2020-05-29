“Çağrımız Kıb-Tek’e yatırım yapılması yönünde gerekli adımı atması”

“ÇAĞRIMIZ KIB-TEK’E YATIRIM YAPILMASI YÖNÜNDE GEREKLİ ADIMI ATMASI”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’u eleştirerek, kendisini Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) yatırım yapılması yönünde gerekli adımları atmaya çağırdı.



El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Taçoy’un AKSA’yla ilgili açıklamalarını eleştirdi.Taçoy’u, AKSA’nın “sözcüsüymüş gibi görev yapmakla” suçlayan Özkıraç, Bakan’ı, KIB-TEK’e yatırım yapılması yönünde gerekli adımı atmaya çağırdı.Özkıraç kısa süre içinde bunun hayata geçmemesi halinde EL-SEN olarak gereken adımları atacaklarını da sözlerine ekledi.