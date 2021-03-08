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Çağman: “Kadınlarımız için somut icraatlar yapmak istiyoruz’’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman 8 Mart’ta alışılagelmiş süslü cümleler söylemek yerine, artık kadınların sorunlarına dokunan, çare üreten somut adımlar atmak istediğini söyledi.

08 Mart 2021 Pazartesi 12:00
Çağman: “Kadınlarımız için somut icraatlar yapmak istiyoruz’’
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Çağman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine geldiği tarihten itibaren bakanlığın, emekçi, sigortalı, çalışma izinli, girişimci, engelli, sendikalı, ekonomik sıkıntı yaşayan, şiddete uğrayan kadınlar başta olmak üzere her yaştan ve her kesimden kadına hizmet verdiğini gördüğünü belirtti. 

Çağman yayınladığı 8 Mart Kadınlar Günü mesajında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yalnızca bir gün değil, her gün kadınların yaşadığı sorunları yakından bilen ve her süreçte bunu takip eden bir bakanlık olduğunu kaydederek, “İlgili bakan olarak, 8 Mart’ta alışılagelmiş süslü cümleler söylemek yerine, artık kadınların sorunlarına dokunan, çare üreten somut adımlar atmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Çağman mesajında şunları kaydetti:

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“Hedefler ve planları metinlerde değil, hayatın içinde uygulanırken görmek için, Bakanlık olarak ilgili sivil toplum örgütleri başta olmak üzere, yerel yönetimler, üniversiteler, Polis Genel Müdürlüğü ve kamu kurumları ile ne yapabileceğimizi ele almak, iyi niyetle katkı koymak istiyorum.

Kadın çalışanların çalışma yaşamında fırsat eşitliği temelinde hak ve özgürlüklere kavuşması, kadın istihdamının ve kadın girişimcilerin desteklenmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, şiddet gören kadınlara destek verilmesi ve bu konuda sürdürülebilir adımlar atılması konusunda 2021 yılı içinde Bakanlığımız somut icraatlar hayata geçirmek için tüm gayretiyle çalışacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, kadınların eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi temel hizmetlere kolay ulaşabildiği, üretime, yönetime katılma imkanlarının ve kalkınma sürecine katkılarının arttığı, eşitlikçi, demokratik bir toplum temennisiyle; tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlarım.”


 

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Son Güncelleme: 08.03.2021 14:53
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