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Çağman: “Açlık sınırı ile hayat pahalılığı kriterleri gözönünde bulundurulacak”

06 Ağustos 2021 Cuma 19:45
Çağman: “Açlık sınırı ile hayat pahalılığı kriterleri gözönünde bulundurulacak”

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI ÇAĞMAN, KIBRIS TÜRK İŞVEREN SENDİKASI BİRARAYA GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere yürütülen çalışmalar kapsamda işveren kanadını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcileri ile bir araya geldi.

Bakanlık internet sitesindeki habere göre, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, Bakan Çağman’a Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erman Yaylalı eşlik etti.

Tarafların görüşleri dinlenerek, fikir alışverişi yapıldığı toplantıda, hem çalışanların hem de işverenleri mağdur etmeden ortak çözüm sağlanması yolunda görüş birliğine varıldı.

“AÇLIK SINIRI İLE HAYAT PAHALILIĞI KRİTERLERİ GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK”

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Doğru adımlar atmak ve neler yapılabileceğinin sınırlarını belirlemek için tüm tarafların görüş ve fikirlerini alarak bir sonuca varmak istediklerini dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, çalışma hayatının sıkıntılı her noktasına dokunmak istediklerini vurguladı. Asgari ücret belirlenirken açlık sınırının da göz ardı edilemeyeceğini dile getiren Bakan Çağman, yeni asgari ücret belirlenirken açlık sınırı ile hayat pahalılığı gibi bir takım kriterlerin dikkate alınacağını söyledi.

SİGORTA İŞVEREN KATKISININ DEVAMINI TALEP ETTİ

İşveren kanadını temsilen toplantıda konuşan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcileri de, hayat pahalılığı arttığı sürece asgari ücrete yapılan artışlarla maliyetlerin de arttığı üzerinde durdu.

Pandemi nedeni ile ekonominin dar boğaz içerisine girdiğini, işçinin sıkıntılarla, işverenin de batma korkusuyla yaşadığını ifade eden Sendika temsilcileri, devlet tarafından verilen sosyal sigorta yatırımlarının işveren katkısının devam etmesini talep etti. Temsilciler kalifiye işçi konusunda da büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi.

İŞVERENLERE PRİM DESTEĞİ MÜJDESİ

Müsteşar Erman Yaylalı da toplantıda, Yerel İşgücü ve İstihdamın Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında işverenlere destek ödemesini yeniden gündeme getireceklerinin müjdesini verdi. Müsteşar Yaylalı, istihdam politikası ortaya konularak KKTC vatandaşı çalıştıran işyerlerine destek verilmesini gündeme taşıyacaklarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, yeni asgari ücretin en kısa sürede belirlenerek yürürlüğe girmesi için taraflarla toplantılarını önümüzdeki hafta sürdürecek

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Son Güncelleme: 06.08.2021 21:18
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