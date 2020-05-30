banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
banner339
Pilli: "Toplam 56 test yapıldı, pozitif vaka yok"
PİLLİ: POZİTİF VAKA YOK
Çağıner’den liderlere çağrı: “Turizm için işbirliği kaçınılmaz”
ÇAĞINER’DEN LİDERLERE ÇAĞRI
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR
Uyuşturucudan 3 tutuklu
3 KİŞİ TUTUKLANDI

Çağıner’den liderlere çağrı: “Turizm için işbirliği kaçınılmaz”

Kıbrıs Türk Otelcileri Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs'ta, iki lider arasında sınır kapılarının açılmasıyla ilgili temaslara destek verdiğini açıkladı.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 19:06
Çağıner’den liderlere çağrı: “Turizm için işbirliği kaçınılmaz”
banner337
banner345

Kıbrıs Türk Otelcileri Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs'ta, iki lider arasında sınır kapılarının açılmasıyla ilgili temaslara destek verdiğini açıkladı.

Çağıner, liderlerin, hem KKTC hem de Güney Kıbrıs’ı etkileyen sürecin yaralarının sarılması için iş birliği yapmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Çağıner, yaptığı yazılı açıklamada, hem sağlık hem de ekonomi alanında kuzey ve güneyin işbirliği olanaklarını artırması gerektiğini ifade etti.

Çağıner, Güney Kıbrıs’ta vaka sayılarının yok denecek bir noktaya geldiği ve pandeminin kontrol altına alındığı bu aşamada, 8 Haziran’dan itibaren sınır kapılarının açılmasına yönelik adımların da hükümet tarafından da desteklenmesi gerektiğini belirtti.

banner341
Çağıner, açıklamasında şunları kaydetti:

“Dünyayı etkileyen pandemi süreci sonrası tüm ülkeler komşuları ile işbirliği içerisinde yaralarını sarıyor.

Bu süreçte Kıbrıs adasında da işbirliği yolları bulmak ve her iki tarafta da yara alan ekonomiyi ayağa kaldırmak için mücadele etmeliyiz.

Liderlerin kapıların açılmasına yönelik adımlarını destekliyoruz. Bunun kısa zamanda sağlık yönü de gözetilerek ileriye taşınmasına her türlü desteği vermeye hazırız.”

Son Güncelleme: 30.05.2020 20:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Goul Chakir’ın yeni kitabı çok yakında sizlerle buluşuyor
Goul Chakir’ın yeni kitabı çok yakında sizlerle buluşuyor
Pilli: "Toplam 56 test yapıldı, pozitif vaka yok"
Pilli: "Toplam 56 test yapıldı, pozitif vaka yok"
City Mall AVM’de içiniz rahat olsun!
City Mall AVM’de içiniz rahat olsun!
KİÜ'den açıklama: “Öğrencilerimizi havalimanında karşılayarak 14 gün tesislerimizde ve yurtlarımızda ücretsiz konaklatacağız“
KİÜ'den açıklama: “Öğrencilerimizi havalimanında karşılayarak 14 gün tesislerimizde ve yurtlarımızda ücretsiz konaklatacağız“
Çavuşoğlu'ndan yeni açıklama: “Öğrencilerin yanındayız“
Çavuşoğlu'ndan yeni açıklama: “Öğrencilerin yanındayız“
Lefkoşa Sancağı'nda bölük komutanlığı yapan gazi İbrahim Davulcu hayatını kaybetti
Lefkoşa Sancağı'nda bölük komutanlığı yapan gazi İbrahim Davulcu hayatını kaybetti
Ataoğlu, Girne esnafını ziyaret etti
Ataoğlu, Girne esnafını ziyaret etti
Önder: “Hükümet ve YÖK el birliği ile üniversiteleri bitiriyorlar…”
Önder: “Hükümet ve YÖK el birliği ile üniversiteleri bitiriyorlar…”
Dershane, kurs yeri ve etüd merkezleri, 5 haziran 2020 tarihinden itibaren açılabilecek
Dershane, kurs yeri ve etüd merkezleri, 5 haziran 2020 tarihinden itibaren açılabilecek
Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerin gelişleri ile ilgili alınan kararın haziran için olduğunu vurguladı
Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerin gelişleri ile ilgili alınan kararın haziran için olduğunu vurguladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim