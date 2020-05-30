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Çağıner’den Liderlere Çağrı: “turizm İçin İşbirliği Kaçınılmaz”

Lefkoşa, 30 Mayıs 20 (.): Kıbrıs Türk Otelcileri Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs\'ta, iki lider arasında sınır kapılarının açılmasıyla ilgili temaslara destek verdiğini açıkladı.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 19:06
Çağıner’den Liderlere Çağrı: “turizm İçin İşbirliği Kaçınılmaz”
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Lefkoşa, 30 Mayıs 20 (.): Kıbrıs Türk Otelcileri Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs'ta, iki lider arasında sınır kapılarının açılmasıyla ilgili temaslara destek verdiğini açıkladı.

Çağıner, liderlerin, hem KKTC hem de Güney Kıbrıs’ı etkileyen sürecin yaralarının sarılması için iş birliği yapmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Çağıner, yaptığı yazılı açıklamada, hem sağlık hem de ekonomi alanında kuzey ve güneyin işbirliği olanaklarını artırması gerektiğini ifade etti.

Çağıner, Güney Kıbrıs’ta vaka sayılarının yok denecek bir noktaya geldiği ve pandeminin kontrol altına alındığı bu aşamada, 8 Haziran’dan itibaren sınır kapılarının açılmasına yönelik adımların da hükümet tarafından da desteklenmesi gerektiğini belirtti.

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Çağıner, açıklamasında şunları kaydetti:

“Dünyayı etkileyen pandemi süreci sonrası tüm ülkeler komşuları ile işbirliği içerisinde yaralarını sarıyor.

Bu süreçte Kıbrıs adasında da işbirliği yolları bulmak ve her iki tarafta da yara alan ekonomiyi ayağa kaldırmak için mücadele etmeliyiz.

Liderlerin kapıların açılmasına yönelik adımlarını destekliyoruz. Bunun kısa zamanda sağlık yönü de gözetilerek ileriye taşınmasına her türlü desteği vermeye hazırız.”

(HÖ)

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