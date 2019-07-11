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Çağdaş Müzik Derneği, “5. Çanakkale Uluslararası Koro Festivali’ne” Katıldı

Lefkoşa, 11 Temmuz 09 (.): Çağdaş Müzik Derneği, Çanakkale’de gerçekleşen “5. Çanakkale Uluslararası Koro Festivali’ne” katılarak KKTC’yi temsil etti.

Çağdaş Müzik Derneği, “5. Çanakkale Uluslararası Koro Festivali’ne” Katıldı

Lefkoşa, 11 Temmuz 09 (.): Çağdaş Müzik Derneği, Çanakkale’de gerçekleşen “5. Çanakkale Uluslararası Koro Festivali’ne” katılarak KKTC’yi temsil etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:04
Çağdaş Müzik Derneği, “5. Çanakkale Uluslararası Koro Festivali’ne” Katıldı

Lefkoşa, 11 Temmuz 09 (.): Çağdaş Müzik Derneği, Çanakkale’de gerçekleşen “5. Çanakkale Uluslararası Koro Festivali’ne” katılarak KKTC’yi temsil etti.
Festivale bu yıl “Türk Müziği” dalında 3 Koro davet edilidi, KKTC’yi temsilen Dernek Başkanı ve Koro Şefi Ersin Tünay yönetimindeki Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu 39 kişilik bir kafileyle festivalde yer aldı.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, 11 ülkenin katıldığı festivalde Türkiye, KKTC, Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Polonya, Ukrayna, Macaristan, Romanya, Moldovya’dan 44 koro ile toplam 1500 kişi performans sergiledi

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5 yıldır düzenlenmekte olan festivalde salon ve açık hava konserleri gerçekleştirildi

Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu salon konserini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kongre Merkezi ve açık hava konserini Morabbin Park’ta gerçekleştirdi

Seminer, panel, konser ve çoksesli koroların yarışmalarıyla gerçekleştirilen festivalin koordinatörlüğünü müzik öğretmeni, akademisyen ve koro şefi Mete Gökçe yaptı.
Açıklamada, “Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu  başarılı performansıyla ülkeyi festivalde gururla temsil ederek ülkemize döndü” denildi.
(HÖ)                 FOTOĞRAFLI
 

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