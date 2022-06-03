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“Çağdaş, ihtiyaçlara cevap veren sistemleri hayata geçireceğiz”

03 Haziran 2022 Cuma 12:55
“Çağdaş, ihtiyaçlara cevap veren sistemleri hayata geçireceğiz”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, bakanlığın hizmet alanlarında otomasyon sistemlerinin kurulumuna, projelerin hızla hayata geçirilmesine önem verdiklerini, çok hızlı şekilde birçok bölümde teknolojik sistemlerin hayata geçirilmesi, vatandaşa kaliteli, çağdaş ve hızlı hizmet verilmesi için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Tapuda daha hızlı, çağdaş sistemlerle kaliteli hizmet vermek amacıyla Tapu Kadastro Bilgi Sistemi’nin (TAKBİS) yenilenmiş versiyonu ile Mekansal Gayrı Menkul Sistemi’nin (MEGSİS) entegre olarak çalışmasını sağlayacak düzenlemelerin çok kısa sürede tamamlanacağını belirten Öztürkler, “Bakanlığımızın sorumluluk alanlarında halkımıza yakışan, çağdaş, hızlı ve günün ihtiyaçlarına cevap verebilen sistemleri hayata geçireceğiz” dedi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Öztürkler, 21. yüzyılda teknolojinin imkanlarından azami ölçüde yararlanılması gerektiğini, hantal ve vatandaşı mutsuz eden, el yordamı ile yürütülen işlerin yerine çağdaş otomasyon sistemleriyle hızlı, verimliliği yüksek hizmetlerin vatandaşa ulaşması için çalışmaların hızlandığını belirtti.

-Teknolojiye önem verecek, halkımıza çağdaş hizmet sunacağız

Öztürkler,  birçok çağdaş hizmeti içeren TAKBİS yazılım sisteminin yeni versiyonuyla taşınmaz mallarla ilgili istatistiki bilgilerin derlenmesi, tapu memurun iş yoğunluğunun sistem tarafından otomatik olarak düzenlenmesi, kurum ve kişilerin kendilerine ait bilgilere daha hızlı ulaşması, zaman tasarrufu sağlanması, sahteciliğin önüne geçilmesi, tapu ve kadastro dairesine bağlı hizmetlerin daha hızlı ve daha çağdaş sistemlerle verilebilmesinin sağlanacağını açıkladı.

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Öztürkler, Tapu Dairesinin hizmet kalitesini artırmaya yönelik bir diğer sistem olan Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) ile sayısal olarak kadastro cad tabanlı verilerin merkezi bir sistem üzerinde toplanarak tapu bilgileri ile eşleştirileceğini belirtti.

Öztürkler, bu bilgilere ihtiyaç duyan paydaş kurum, kuruluş ve taşınmaz mülk sahiplerinin uluslararası standartlarda harita servisleri sayesinde, koçan bilgilerini kullanarak taşınmazlarının bulunduğu yeri Global Google ile sorgulayıp görebilmesinin sağlanacağını bunun da önemli bir hizmet olduğunu kaydetti.

Öztürkler, TAKBİS’in tam anlamıyla devreye girmesiyle makbuzla yapılan, devir harçları, dilekçe harçları gibi her türlü hesaplama işleminin dijital ortamda gerçekleşeceğini, tapu ile ilgili müracaat dosyalarının dijital ortamda işleneceğinden vatandaşın daireye gelmeden, dosyasının durumunu evinden takip edebileceğini ifade etti.

Sistemin kendi içerisinde tüm kaza amirlikleri ile hızlı erişim sayesinde otokontrolünü sağlayacağını dile getiren Öztürkler, memurun hata yapma riski ortadan kalkacağını, randevu verilen kişi sayısının da artacağını belirtti.

Öztürkler, “MEGSİS’in yeni yazılımı ile de koçan ve harita birlikte verilebilecek, kadastro ile tapu entegre çalışacak, tüm kurum, daireler, kuruluşlar ve vatandaşlar daireye gelmeden online harita alabilecek, kişiler kendi koçanlarını online sistem üzerinden daireye gelmeden sorgulayıp, parsellerinin yerlerini görebileceklerdir” dedi.

Öztürkler, Tapu’da her iki sistemin entege çalışması ile ciddi bir devinim, hız ve verimlik sağlanacağını ifade etti.

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