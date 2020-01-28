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Çağdaş donanıma sahip yeni sığınma evi için imzalar atıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Buldukmen Transport LTD arasında Şiddete Karşı Yan Yana Projesi (Güven Projesi – Trust and Secure Project) çerçevesinde yeni bir kadın sığınma evi yapımı için sözleşme imzalandı.

Çağdaş donanıma sahip yeni sığınma evi için imzalar atıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Buldukmen Transport LTD arasında Şiddete Karşı Yan Yana Projesi (Güven Projesi – Trust and Secure Project) çerçevesinde yeni bir kadın sığınma evi yapımı için sözleşme imzalandı.

28 Ocak 2020 Salı 13:01
Çağdaş donanıma sahip yeni sığınma evi için imzalar atıldı

Avrupa Birliği ile LTB Finasmanlığında hayata geçecek olan projenin sözleşmesine, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Buldukmen Transport LTD Direktörü Hüseyin Bulduk imza koydu.

LTB Başkanı Harmancı

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LTB Başkanı Harmancı imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada bugün imzalanan sözleşme ile birlikte Şiddete Karşı Yan Yana (Güven Projesi) Projesi kapsamında atılabilecek en büyük adımlardan bir tanesinin de atıldığını söyledi.

Donanımı oldukça yüksek, günümüz standartlarını karşılayan bir kadın sığınma evi inşaası için yoğun bir ihale sürecinden sonra Buldukmen Transport LTD ile anlamlı ve önemli bir sözleşmeye imza attıklarına vurgu yapan Harmancı, aralık ayı itibarı ile binanın teslimini öngördüklerini söyledi.

“Yeni Kadın Sığınma Evi ile birlikte, herşeyden önce kadınlarımız iyi ve medeni şartlarda hizmet alabilecek. 12 yatak odalı olacak evimizde bir odamızda özel gereksinimli bireyler için tasarlandı. Evde ayrıca 2 mutfak, yemek odası, 2 televizyon odası, kütüphane ile çocuk oyun alanı yer alacak böylelikle çağdaş, donanım standartları oldukça yüksek yaklaşık 1200 metrekareye yakın bir alanın olduğu bir yaşam alanı yaratrmış olacağız” diyen Harmancı, projenin Avrupa Birliği ve LTB tarafından finanse edildiğini belirtti.

Başkan Harmancı sözlerinin sonunda, yaklaşık olarak 3 milyon 100 Bin Türk Lirası bir kaynak ile yapılacak olan yeni sığınma evinin ülke kadınları ile hayata daha sıkı sarılmak isteyen insanlara bir umut olması temennisinde de bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Şiddete Karşı Yan Yana ProjesiTrust And Secure ProjectLtb Sığınma Evi
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