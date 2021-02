Çağatay: “Protokollerin imzalanması kadar hayata geçmesi de önemlidir”

Halkın Partisi Milletvekili Erek Çağatay, sağlık ve ekonomi adına zor günlerden geçildiğini ancak sağlığın her şeyden önemli olduğunu söyledi.

Pandemi döneminin elbirliğiyle, mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak, evde kalarak aşılacağını belirten Çağatay, “Pozitif vakaların düşmesiyle birlikte kademeli olarak açılmamız ve ekonomimizin de yavaş yavaş yeniden ayağa kalkması en büyük temennimizdir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC’ye ziyaretini ve imzalanan protokolleri değerlendiren HP Milletvekili, “Ziyaret ve imzalanan protokoller bizim için değerlidir. Umarız bu protokoller harfiyen takip edilir, ev ödevleri iyi yapılır ve hayata geçer. Esas önemli olan protokollerin hayata geçmesidir” diye konuştu.

“TARIM VEYA BİLİŞİM ÜÇÜNCÜ LOKOMOTİF SEKTÖR OLSAYDI EKONOMİDE DENGE KURABİLİRDİK”

Erek Çağatay, e-devlet için imzalanan protokole ilişkin de görüşlerini paylaştı. Yıllardır gündemde olan ama bir türlü istenilen adımların atılamadığını aktaran Çağatay şu ifadeleri kullandı: “Dijital hayatın ihtiyacının çok fazla hissedildiği bu pandemi döneminde bizim e-devlet seviyemizin geldiği nokta yetersizdir. Geçen hükümet döneminde Halkın Partisi olarak e-devletin yaygınlaşması için büyük bir çaba sarf edilmiştir. Örneğin Ulaştırma Bakanlığı, Bilişim Yasası’nı hazırlamış ve sekiz yıl geçemeyen bu yasa hükümette olduğumuz dönemde geçirilmiştir. E-devletin yaygınlaşması, ülkemizde bilişimin lokomotif sektör olarak gelişmesi gerekir. Bugün ekonomimizde hizmet sektöründeki payı büyük ama maalesef pandemiyle birlikte ekonomimizin bu büyük payı, dizlerinin üzerine çökmüş durumdadır. Hizmet sektörü insan hareketliliğiyle canlı kalabilen bir sektördür. Diğer ülkeler gibi biz de turizm ve yükseköğretimde büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bu noktada bilişim veya tarım üçüncü bir lokomotif sektör olabilseydi, belki ekonomimiz bugün bir denge kurmuş olurdu. Yaşayarak tecrübe ettiğimiz bu sıkıntıları aşmak adına, ambargoları delecek bilişim sektörünü geliştirmek çok önemlidir. E-devlet de hem bunun için hem de vatandaşımızın her yerden hizmet alabilmesi için büyük bir adımdır.”



“MARAŞ’IN GERÇEKTEN AÇILABİLMESİ İÇİN ÖNCE ASKERİ BÖLGE STATÜSÜNDEN ÇIKARILMASI GEREKİR”Fuat Oktay’ın “Maraş’ta ikinci açılma hayata geçirilmelidir” düşüncesine ilişkin de yorum yapan HP Girne Milletvekili Çağatay, Halkın Partisi için Maraş’ın önemli bir konu olduğunun altını çizdi. Maraş’ın her zaman kapsamlı çözümün içinde, zaman zaman da güven artırıcı önlemler paketi içinde yer alan önemli bir başlık olduğunun altını çizen Çağatay, Rum liderliğinin ayak sürümesi nedeniyle güven artırıcı önlem paketinin her zaman olumsuz neticelendiğini anlattı. Çağatay şöyle konuştu: “Sayın Kudret Özersay’ın 2015’te gündeme getirdiği Maraş’ın Kıbrıs Türk yönetiminde açılma görüşü, UBP-HP hükümeti döneminde kabul gördü ve hükümet politikasında yer aldı. Dışişleri Bakanlığı eliyle hayata geçirilmek üzere de adım atıldı, envanter çalışması başlatıldı. Çalışma tamamlanmak üzereyken de Cumhurbaşkanlığı seçimi sath-ı mahalline girildi. Kapalı Maraş, sosyal etkinlik olarak düzenlenmiş, belli kurallar çerçevesinde ziyarete açılmıştır. Gerçek anlamda açıldığını söyleyemeyiz. Sayın Fuat Oktay da söyledi; ‘Daha önce statüsü neyse aynı şekilde durmaktadır’. Savunduğumuz düşünceye göre; eski sakinlerinin hakları korunarak Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden başvurarak netice elde etmesi gerekmektedir. Uluslararası hukuku dikkate alarak açılma için uluslararası camianın da bilgilendirilmesi, Rumlar’ın da haklarını bilmesi gerekmektedir. Ancak malı olan bir Rum’un başvurabilmesi için önce Maraş’ın askeri bölge olmaktan çıkması gerekir. Bu adımlar atılmadan gerçek bir açılmadan söz etmek mümkün değildir. Uluslararası arenada elimizin güçlenmesi için mal sahiplerinin Taşınmaz Mal Komisyonu’ndan haklarının sağlanabileceğini anlatmamız lazım.”“CUMHURBAŞKANI BİR YOL HARİTASI BELİRLEYİP MECLİSLE PAYLAŞMALIDIR”Ulusal davanın bir yumruk olarak savunulmasının önemli olduğunu belirten Çağatay, insanın doğası gereği fikir ayrılığı yaşanmasının doğal olduğunu ancak halkın çıkarlarını korumak adına asgari müşterekte buluşmak adına siyasi partilerin tek ses olmasının önemine vurgu yaptı. Kıbrıs sorununa ilişkin bir yol haritasının çıkarılmasının bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Çağatay, şöyle dedi:“Cumhurbaşkanı’nın yol haritasını belirlemesini ve gayri resmi toplantıdan önce mecliste paylaşmasını ümit ediyoruz. Umarız; egemen eşitlik temelinde çözüm modelinin altının nasıl doldurulacağıyla ilgili görüşlerini meclisle paylaşır. Zaman kaybetmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı, iki devletli bir çözüm istiyor. Bizi karşı tarafla ortak bir zemini nasıl sağlayacağı konusunda bilgilendirmelidir. Bir an evvel çözümü bulmak için gerçekçi olmak lazım. Şu andaki koşullar federasyona uygun değildir. Rum tarafı buna hazır değil. Federasyon güzel bir modeldir. Türk tezidir. Rum tarafı hayata geçirmek için masalarda çözüm yönünde adımlar atmamıştır. İş birliğini gerçekleştiremediğimiz için kaybediyoruz. Kısıtlı da olsa suçlu iadesi, sağlıkta iş birliği, GSM operatörü konularında iş birliği yapmaya devam etmek; özellikle doğal gaz konusunda iş birliğini hayata geçirmek güzellik ve zenginliği paylaşabileceğimizi Rum tarafına göstermek gerekiyor. Çözüm modelinin adını koymadan zamana bırakmak lazım. İş birliklerini artırırsak ve özellikle doğal gaz konusunda iş birliğine gidersek çözüm zaman içinde kendiliğinden oluşacaktır. İş birliği modelinin 5+1 gayri resmi toplantıda gündeme gelmesi sağlıklı olacaktır.”