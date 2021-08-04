banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Başarılar beyler!
Başarılar beyler!
Zaroğlu’nun hevesleri…
Zaroğlu’nun hevesleri…
4 Bin TL’ye hemşire çalıştırmak başarıyı gölgeler!
4 Bin TL’ye hemşire çalıştırmak...
133'ü yerel 148 pozitif vakaya rastlandı, 107 kişi taburcu edildi
KKTC'de 148 yeni vaka
banner376

Çağatay: “Maraş açılımı, uluslararası camiaya diplomasi yoluyla ve doğru bir şekilde anlatılmalıdır”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Erek Çağatay, Kapalı Maraş konusunda eksik bırakılan adımların bir an önce atılmasının şart olduğunu, uluslararası camiaya açılımı doğru anlatmak adına bir diplomasi seferberliği başlatmak gerektiğini söyledi.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 16:45
Çağatay: “Maraş açılımı, uluslararası camiaya diplomasi yoluyla ve doğru bir şekilde anlatılmalıdır”

Partiden yapılan açıklamaya göre katıldığı televizyon programında konuşan Çağatay, Maraş konusunu değerlendirdi. 

Çağatay, süreçle ilgili şunları belirtti: 

“Maraş konusu herkesin bildiği gibi ilk olarak, 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olanHP genel Başkanı Kudret Özersay’ın manifesto kitapçığında yer almıştı. Özersay, Halkın Partisi-Ulusal Birlik Partisi ikili koalisyonu döneminde bu konuya Bakanlar Kurulu’na getirerek bu Maraş’la ilgili duruşun bir devlet politikası haline gelmesini sağlamıştır. Halkın Partisi ve tabii ki Genel Başkan Kudret Özersay bu konunun mimarıdır. İkili koalisyon döneminde bu konu artık hükümetin bir politikası haline geldikten sonra Dışişleri Bakanlığı ve dönemin Bakanı Özersay uhdesinde, ilgili paydaşlardan üyelerin de olduğu bir komisyon kurulmuştu. Bu komisyon çok detaylı bir envanter çalışması başlatmıştı. Detaylı bir envanter çalışmasının tamamlanması ve ileri götürülmesi gerektiğini hem iktidardayken hem de muhalefete geçtikten sonra da dile getirdik. Sayın Özersay da Kapalı Maraş’ın KKTC yönetimi altında açılabileceğini, açılması için gerekli adımların atılmaya başlandığını, bu politikanın kağıt üzerinde şekillendiğini ancak doğru adımlar atılmadığı takdirde projenin sekteye uğrayabileceğini defalarca söyledi, uyarılarda bulundu.” 

“SİYASİ EMELLER NEDENİYLE MARAŞ ALELACELE AÇILDI VE BU TEPKİLERE NEDEN OLDU”

“Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçiminde siyasi emellerle ve seçimi kazanma kaygısıyla Kapalı Maraş’ın alelacele açılmasının söz konusu olduğunu” savunan Çağatay, bu adımın Halkın Partisi’nin hükümetten çekilmesine de neden olduğunu söyledi. 

banner341
Çağatay, şöyle devam etti: 
“Bu adım bizim parti olarak hükümetten ayrılmamıza da sebep oldu. Çünkü hükümet politikası olan, Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bu açılım, Dışişleri Bakanı ve hükümet ortağı Halkın Partisi’nin haberi olmadan ‘sosyal faaliyet’ haline getirildi. Kapalı Maraş’ı açma adımı atmadan önce yapılacak çok iş vardı. Envanter çalışmasının tamamlanması, sonuçların açıklanması, KKTC’nin amacı ve hedefi konusunda uluslararası camianın ve Kıbrıs Türk halkının bilgilendirilmesi gerekiyordu. Bizim uyarılarımız dikkate alınmadı ve uluslararası alanda bir tepki görüldü. BM Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği’nin yaptığı açıklamalardan tepkiler açıkça anlaşılıyordu. Hala daha bu eksikliklerin diplomasi seferberliği ilan ederek giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Uluslararası camiaya esas amaç anlatılmalıdır, uluslararası hukuka ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı adımlar atılmayacağı söylenmelidir. İnsan haklarının ön planda tutularak, Kapalı Maraş’ın eski sakinlerine açılacağını anlatmak durumundayız”

“ENVANTER ÇALIŞMASINDA HANGİ NOKTAYA GELİNDİĞİ VE SONUÇLAR KİMSEYLE PAYLAŞILMADI”

Envanter çalışması, elden edilen bilgiler ve son durumla ilgili kimseyle hiçbir bilgi paylaşılmadığını savunan Erek Çağatay, Halkın Partisi’nin koalisyonda olduğu dönemde envanter çalışmasının durumu ve atılacak adımların ne olacağı konusunda dönemin Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından bilgi paylaşıldığını hatırlattı. 

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun kuruluş ilkelerine bakıldığında, Kapalı Maraş’ın askeri bölge olmaktan çıkarılması gerektiğinin de görüldüğünü söyleyen Çağatay şöyle konuştu: 

“Taşınmaz Mal Komisyonu’na Kapalı Maraş’la ilgili 360’a yakın bir başvuru söz konusudur. Bu başvurular artık gündeme alınabilecektir. Bir anda bütün Kapalı Maraş bölgesinin eski sakinlerinin başvurusunun değerlendirmesinin mümkün olmadığını, peyderpey açılabileceğini, askerden arındırabileceğimizi parti olarak anlatmıştık. Sosyal faaliyet olarak Maraş’ı açarken eski sakinlerin başvurusunu da eşzamanlı değerlendirmek gerekirdi.”

HP Genel Başkanı Özersay’ın, bunun uyarısını da yaptığını kaydeden Çağatay, bu uyarıların da dikkate alınmadığını ifade etti. 

banner360
Son Güncelleme: 04.08.2021 18:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteorolojiden uyarı
Meteorolojiden uyarı
Karpaz yolunda organik lezzet durağı!
Karpaz yolunda organik lezzet durağı!
Başçeri: “Yangınla mücadelede konusundaki çabalara destek veren KKTC’de yaşayan kardeşlerimize teşekkür ediyorum”
Başçeri: “Yangınla mücadelede konusundaki çabalara destek veren KKTC’de yaşayan kardeşlerimize teşekkür ediyorum”
Tatar: “Türkiye’mizin acısı bizim de acımızdır..”
Tatar: “Türkiye’mizin acısı bizim de acımızdır..”
KKTC EBİ Heyeti, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i ziyaret etti
KKTC EBİ Heyeti, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya’da Yangın Yönetim Merkezi’ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya’da Yangın Yönetim Merkezi’ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul’da gazilerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul’da gazilerle bir araya geldi
İzcan: “AB onaylı aşı kartı sorunu, işbirliği yapılarak çözülmelidir”
İzcan: “AB onaylı aşı kartı sorunu, işbirliği yapılarak çözülmelidir”
Cumhurbaşkanı Tatar Antalya’da
Cumhurbaşkanı Tatar Antalya’da
Dörtyol kampı tamamladı
Dörtyol kampı tamamladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim