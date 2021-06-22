Çağatay:  “Hükümet iç meselelerini bırakıp artık vatandaşın sorunlarına odaklanmalıdır”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Erek Çağatay, kurulduğu günden itibaren azınlık hükümetinin istifa, parti içi çekişmeler, atamalar gibi çeşitli çalkantılı konularla gündeme geldiğini, ekonomi ve sağlık gibi memleketin esas sıkıntılarının göz ardı edildiğini, hükümetin gündemine bir türlü gelemediğini öne sürdü.

HP’den yapılan açıklamaya göre, katıldığı televizyon programında gündem konularına ilişkin yorumlarını paylaşan Çağatay, hükümet kurulduğunda konusunun uzmanı varken, uzman olmayan kişilerin bakanlıklara getirildiğini iddia ederek, şunları kaydetti:

“Örneğin işinde uzman Maliye Bakanlığı yapan kişinin Milli Eğitim Bakanlığı’na getirildiğini, tam da pandemiyle mücadele edilirken Sağlık Bakanı’nın görevden alındığını yerine Ulaştırma Bakanı’nın getirildiğini gördük. Bu görevlendirmelerin Meclis Başkanlığı seçiminde sıkıntılar yaşanmasından kaynaklandığını biliyoruz. Memleketin gündeminde kurultay, parti içi çekişmeler, kim kime küstü gibi konular oldu. Halkın Partisi olarak partilerin iç meseleleriyle ilgilenmiyoruz ama eğer parti içi meseleler halkın gündeminin ve sorunlarının önüne geçiyor ve Genel Kurul’a kadar taşınıyorsa bizim de sorunumuz haline gelir ve konuşmak zorunda kalırız. Hükümet bir an önce memleketin sorunlarına odaklanmalıdır. Biz sorunları ortaya koyarken çözüm önerisi de sunuyoruz. Azınlık hükümeti muhalefetle iş birliği yaparak çıkış yolu bulmalıdır.”

“BİZİM MUHALEFET PARTİSİ OLARAK İSTİKRARSIZLIĞI DESTEKLEMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

“Biz önerilerde bulundukça azınlık hükümeti kulaklarını tıkıyor. Hükümetin bu tavrı hem halkın hem de sivil toplum örgütlerinin canına tak demiştir” ifadesini kullanan Çağatay, sivil toplum örgütlerinin ve sendikaların sokağa dökülme noktasına geldiğini öne sürdü.



Meclis’in önünde ardı ardına eylemler yapıldığına işaret eden Çağatay, “Ses duyulmadıkça insanlar sorunlarını haykırma noktasına gelmiştir. Hükümet bu haykırışlar sayesinde bazı geri adım atmak zorunda kalmıştır. Örneğin hayat pahalılığını dondurmaya ilişkin muhalefetin sesini yükseltmesi, sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket edilmesi bir geri adım atılmasını sağlamıştır. Toplu İş Sözleşmesi’yle ilgili de aldığı tepki tasarının ivediliğinin kalkmasını sağladı. Tabii bu aynı zamanda Çalışma Bakanı’nı istifa noktasına getiren bir hamle oldu. Sayın Koral Çağman bu konularda hassas olduğunu bildiğimiz bir kişidir. Bu istifa hükümeti yeni bir çalkantıya sürükleyecek mi hep birlikte göreceğiz. Bizim muhalefet partisi olarak istikrarsızlığı desteklememiz mümkün değildir. Bizim arzumuz sorunları çözümü için istikrarlı bir hükümettir. Ancak sekiz parçalı bu azınlık hükümetiyle bunu başarmak çok zor. Çünkü kuruluş şekli nedeniyle de toplum menfaati değil, zümresel menfaatler öne çıkmış durumdadır. Bu hükümetin halka verebileceği bir icraatının olabilmesi mümkün değildir” diye konuştu.“SEÇİM TARİHİNİ EKİMDEKİ UBP KURULTAYINA GÖRE BELİRLEMEYE KALKMAK ÜLKEYE YAZIK ETMEKTİR”Erken seçim konusuna da değinen Çağatay, hükümetin geldiği durum ve icraat yapamaz hali nedeniyle erken seçim istediklerini, memleketin önünü açmak için bunun gerekli olduğunu söyledi.Çağatay, memleketin öncelikli problemleri olan sağlık ve ekonominin giderek daha sıkıntılı bir hal alması sebebiyle erken seçimi dillendirdiklerini ifade etti.Türkiye’den gelen aşılarla birlikte hızlı ve planlı şekilde aşılamaların yapılması gerektiğini, bugün itibariyle hala nüfusun yüzde 28’inin aşılandığını ve bunun yeterli olmadığını söyleyen Çağatay, şöyle devam etti:“Aşılama düzgün planlanıp yapılamıyorken, eğitimde ciddi aksaklıklar yaşanmışken, Anayasa haziran ara seçimi gerekli kılıyorken hükümet erken seçim tarihini belirlemek zorundadır. Anayasa’ya göre seçim tarihinin Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nde belirlenmesi gerekiyordu. Hükümet çoğunluğu olmadığı için, parlamenter sistemin gereğini yerine getirmek ve muhalefetle uzlaşmak istemedi ve bir Ad-Hoc Komite kurma yoluna gitti. Meclis İç Tüzüğü’nü hiçe sayarak zorlama ve adil olmayan bir yolu seçti. Hükümet kendini ve ekimdeki kurultayı düşünerek hareket ederse, bu ülkeye yazık eder. Ne oldu da oy birliğiyle alınan ve komiteye gönderilen kararlardan çark edildi? Oysa bu sorunları çok kolay aşabilirdik. Biz parti olarak uzlaşıya her zaman açığız.”