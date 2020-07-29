Lefkoşa, 29 Temmuz 20 : Çağ-Sen, tüm yurttaşlara, salgınla mücadele anlamındaki uzman önerilerine hassasiyetle uymaları çağrısı yaptı. Sendika açıklamasında, halkın bayramı da kutlandı.

Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, toplumsal bağları oluşturan inanç temelli kültürel değerlerden biri olan Kurban Bayramı’nın Covid 19 salgını baskısı altında karşılandığı hatırlatılarak, uzman görüşleri dikkate alınarak bayramın kutlanma şeklinin salgın tehdidine uygun olmasının zorunluluğuna işaret etti.

Ülke insanının evlere kapanarak kendini koruduğunu ancak hükümet yetkililerinin bilimselliğe dayalı uzman görüşlerinden uzak, zümresel çıkara göre aldığı kararlar neticesinde Covid 19 salgın tehlikesinin dünden daha büyük hale geldiğini savunan Davulcu, uçuşların açılmasıyla birlikte vaka sayısında yaşanan artışın, tehlikenin boyutlarını gün yüzüne çıkardığını söyledi.

Davulcu açıklamasına şöyle devam etti;

“Halkın fakirleştiği, işsizliğin arttığı, esnafın yok olma tehlikesi yaşadığı çok zor bir dönem yaşanırken, hükümet partileri koltuk paylaşım savaşı vermeye devam ediyor. İmar Planı nedeniyle hükümet içinde baş gösteren çıkar çatışması, ne yazık ki toplumsal çıkarın üstünde yer almıştır.

Yurtdışından gelen insanların 7 gün karantinada kalması gerektiği yönünde yapılan uzman önerisine, Başbakan Ersin Tatar'ın verdiği yanıt da bunu açıkça gözler önüne sermiştir. Hükümet, halk sağlığını hiçe sayarak kararlar almaya ve uygulamaya devam ederken, bayram sürecinde bütün yurttaşlarımızın salgınla mücadele kapsamındaki tüm önlemlere uygun şekilde davranması büyük önem taşımaktadır.

Salgınla mücadele nedeniyle tüm yurttaşlarımızın gelir kaybı yaşadığı dikkate alındığında bayramın ekonomik zorluklar ve sıkıntılar içinde yaşanacağı gün gibi ortadadır”.

(AK/HÖ)