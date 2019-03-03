Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103267
ALTIN
223.513
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0977
EURO
6.1210
Öğrenci değil trafik canavarı
ÖĞRENCİ DEĞİL TRAFİK CANAVARI
Güney'de eyleme katıldı, kuzeyde tutuklandı
GÜNEY'DE EYLEME KATILDI, KUZEYDE TUTUKLANDI
Uyuşturucu içmek için polisten çakmak istedi
UYUŞTURUCU İÇMEK İÇİN POLİSTEN ÇAKMAK...
Karayev 9 adet su motoru çalmış
SU MOTORU HIRSIZLIĞI
banner282

Çağ-sen İle Belça Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Lefkoşa, 3 Mart 19 : Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) ile Belça Ltd. Genel Müdürlüğü arasında toplu iş sözleşmesi  imzalandı.

Çağ-sen İle Belça Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Lefkoşa, 3 Mart 19 : Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) ile Belça Ltd. Genel Müdürlüğü arasında toplu iş sözleşmesi  imzalandı.

03 Mart 2019 Pazar 11:27
Çağ-sen İle Belça Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Lefkoşa, 3 Mart 19 : Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) ile Belça Ltd. Genel Müdürlüğü arasında toplu iş sözleşmesi  imzalandı.

Çağ-Sen’den verilen bilgiye göre, Belça Ltd. Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen imza törende, 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki 2 yıllık devreyi kapsayan TİS’e, Belça Ltd. adına Genel Müdür Berkem Öztuğ ve sendika adına Başkan Mehmet Davulcu imza koydu.

İmza töreninde konuşan Belça Ltd. Genel Müdürü Berkem Öztuğ, 2018 yılında yaşanan ve etkilerinin halen sürdüğü ekonomik krize rağmen, çalışanların sosyal menfaatlerini ve alım gücünü günün koşullarına göre yeniden düzenleyen bir uzlaşıya varmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Krizin piyasadaki işletmeleri olduğu kadar çalışanları da olumsuz etkilediğinin bilincinde olduklarını ifade eden Öztuğ, işçi ve işveren dayanışmasıyla krizden çıkmanın yolunu açtıklarını ifade etti. Sendikalı ve tplu sözleşmeli işçi çalıştırmanın dezavantaj değil avantaj olduğunun altını çizen Genel Müdür Öztuğ, başka işverenlere de sendikalı işçi çalıştırmayı tavsiye ettiklerini söyledi.

Konuşmasında Bakanlar Kuruluna takıldığını iddia ettiği  Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğüne de değinen Berkem Öztuğ, hükümet programında yer almasına karşın tüzüğün onaylanmamasının hükümet ortağı partilerin ayıbı olduğunu iddia ederek,  “yarıda kesilen bu doğru girişimin bir an önce hayata geçirilmesini beklediklerini” söyledi.

Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu da, Belça Ltd. yönetimi ve sahiplerinin tüm özel sektör işverenleri için çok iyi bir örnek oluşturduğunu söyledi.

İşverenlerin güvencesiz ve ucuza işçi çalıştırarak daha çok kazanacaklarını zannettiğini ileri süren Davulcu, bunun doğru olmadığını, iş güvencesine sahip ve hak ettiği ücreti alan işçinin çok daha verimli olduğunu söyledi.

Çağ-Sen’in birincil hedefinin işin devamlılığı olduğunu belirten Davulcu, işin devamlılığı için işletmenin karda olması gerektiğinin bilincinde olduklarını ve o hedefle çalıştıklarını söyledi.

İşçi sınıfının çalışma koşullarının insanileşmesi anlamında hükümetin sınıfta kaldığını iddia eden  Davulcu, “Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü konusundaki tutarsızlık yanında, işçi ölümlerinin yükseldiği bir dönem yaşanıyor olmasını” buna örnek gösterdi.

(EMR/ YIL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay’dan uluslararası topluma çağrı: “Doğal gaz konusunda harekete geçin”
Özersay’dan uluslararası topluma çağrı: “Doğal gaz konusunda harekete geçin”
Tatlısu Ot Festivali yapıldı
Tatlısu Ot Festivali yapıldı
Kayad Ev İçi Şiddet Temalı Etkinlik Düzenleyecek
Kayad Ev İçi Şiddet Temalı Etkinlik Düzenleyecek
Turizm Bakanı Ataoğlu: “Hedef yeni Alman turist profili”
Turizm Bakanı Ataoğlu: “Hedef yeni Alman turist profili”
Özyiğit: ”Hedefimiz Kıbrıs Türk halkını dünya ile rekabet edebilen konuma ulaştırmak...”
Özyiğit: ”Hedefimiz Kıbrıs Türk halkını dünya ile rekabet edebilen konuma ulaştırmak...”
Rauf Denktaş Üniversitesi EURIE konferansına katıldı
Rauf Denktaş Üniversitesi EURIE konferansına katıldı
Töre: “Hayal kurup ‘Rumlarla birleşeceğiz’ diye boşu boşuna depresyona girmeyelim”
Töre: “Hayal kurup ‘Rumlarla birleşeceğiz’ diye boşu boşuna depresyona girmeyelim”
Öztörel CTP İskele İlçe Başkanlığı'na aday
Öztörel CTP İskele İlçe Başkanlığı'na aday
Lefkoşa’da Uyuşturucu
Lefkoşa’da Uyuşturucu
Çalıştığı işyerinden hırsızlık yaptı
Çalıştığı işyerinden hırsızlık yaptı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim