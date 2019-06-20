ÇAĞ-SEN’de başkan yeniden Davulcu...

Kıbrıs Devlet Çalışanları Sendikası’nda (Çağ-Sen) başkanlığa yeniden Mehmet Davulcu seçildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Çağ-Sen’in 9. Olağan Genel Kurulu dün KTÖS lokalinde gerçekleştirildi.

Genel kurulda organlar şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Gamze Pınardan, Ayşen Başar, Koral Mertler, Sultan Miharbi, Zühal Koreli, Tuğçe Güngör, Erdinç Selasiye, Gamze Gez.

Denetleme Kurulu: Halkan Bozat, Ayşe Davulcu, Ersin Hürdoğanoğlu. Disiplin Kurulu: Hüseyin Yalyalı, Ahmet Özdirenli, Gönül Tulga.

Genel Kurul, eski yönetin kurulu tarafından sunulan karar önerilerini de görüşerek kabul etti.

Yurt içinde ve uluslararası alanda üst örgütlenme çalışması yapmak üzere yeni seçilen yönetime yetki ve görev veren bir karar oy birliği ile alınırken, ikinci kararla yeni dönemde gerekli görülecek hallerde grev kararı almak ve uygulamak amacıyla yeni yönetim yetkilendirildi.

Sendika bünyesinde üyelerin ihtiyaçlarını karşılama maksadıyla yardımlaşma ve dayanışma fonu kurulması kararı da alan genel kurul, Kıbrıs’ın geleceğini; iki bölgeli, siyasal eşitliğe sahip iki oluşturucu unsurlu, tek uluslararası tanınmışlığı olan birleşik federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nde gördüğünün altını çizen bir başka kararı da oy birliği ile kabul etti.

Genel kurulda konuşan Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu, dünyayı saran yoğun sömürü ve savaş sarmalından çıkış yolunun, işçi sınıfının örgütlülüğünü artırmaktan geçtiğini söyledi.

Savaşları çıkaranların sömürenler, savaşlarda ölenlerin de işçiler olduğunu söyleyen Mehmet Davulcu, barış ortamını tesis edip korumanın işçi sınıfının görevi olduğunu ifade etti.

Kıbrıs’ta kalıcı barışa giden en gerçekçi yolun federal çözüm şekli olduğunu kaydeden Davulcu, “yeni kurulan UBP-HP Koalisyon Hükümeti’yle ayakları yere basmayan, gerçekçilikten çok uzak, AB içinde, iki devletli çözüm şeklinden söz edilmeye başlandığını” savundu.

Bunun altındaki gerçek niyetin, federal çözüm şeklini ve dolayısıyla barışı engelleyip, var olan sömürü ortamını daha da derinleştirmek olduğunu iddia eden Davulcu, doğal gaz ve petrol yataklarıyla ilgili gerilimin sonunun savaş ve yıkım olabilecek potansiyel taşıdığını söyledi.

Konuşmasında özel sektör işçilerine seslenerek, sendikalaşmak için işverenin iznine gerek olmadığını belirten Davulcu, işverenlere de sendikalı işçi çalıştırmanın verimliliği artırdığından hareketle toplu iş sözleşmeli işçi çalıştırmaktan çekinmemeleri mesajını iletti.



