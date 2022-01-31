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ÇAĞ-SEN, yarın Li-Koop’ta süresiz greve başlıyor…

31 Ocak 2022 Pazartesi 17:45
ÇAĞ-SEN, yarın Li-Koop’ta süresiz greve başlıyor…

Lİ-KOOP YÖNETİMİ: “HAYAT PAHALILIĞI YANSITILDI”

DAVULCU: “MAAŞLARI ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA KALMIŞ ÇALIŞANLARA YÜZDE 37.26 HAYAT PAHALILIĞI YANSITILSA NE OLACAK?”

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN), yarından itibaren Lefkoşa İktisat Kooperatifi Ltd.’de (Li-Koop), “gasp edilen maaş ve özlük haklarının iadesi” talebiyle süresiz greve başlıyor.

ÇAĞ-SEN Başkanı Mehmet Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Referandum Yasası gereği 4 iş günü önceden duyurulan süresiz grevin yarın  sabah saat 08.00 itibarıyla başlayacağını duyurdu.

“Çalışanların gasp edilen maaş ve özlük haklarının iadesiyle refah seviyelerinin korunmasını” talep ettiklerini kaydeden Davulcu, 2003 yılında uygulanmaya başlanan ancak “kayyum döneminde aksatılan maaş sistemine göre” maaşların ödenmesini istedi. Grev süresince işveren ile diyaloğa açık olduklarını kaydeden Davulcu, haklarını alana kadar direnişlerinin devam edeceğini söyledi.

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Lefkoşa İktisat Kooperatifi Ltd. Şti. Yönetim Kurulu yasanın öngördüğü 4 iş günlük süre içinde uzlaşmaz tutumunu sürdürdüğünü ve çalışanlara baskı yaptığını da savunan Davulcu, “Yönetim Kurulu çalışanları temsil eden yetkili sendika ile görüşüp çalışanların mağduriyetlerini gidermek yerine, grev kararı alan çalışanlara yönelik olarak ‘görüşme’ kisvesi altında baskı ve mobbin uygulamaya kalkışmıştır. Grev kırıcılığı ve mobbing suçtur. Bu durum sendikamız tarafından Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gereği için bildirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Lİ-KOOP’TAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Li-Koop Yönetim Kurulu tarafından yapılan As Başkan Sami Dayıoğlu imzalı yazılı açıklamada, Li-Koop Ltd. çalışanlarına yüzde 37.26 oranında Hayat Pahalılığı’nın yansıtıldığı kaydedildi.

“GREV KIRMAYA YÖNELİK GİRİŞİM” İDDİASI

Konuyla ilgili TAK’a açıklama yapan ÇAĞ-SEN Başkanı Mehmet Davulcu, Li-Koop yönetiminin çalışanlara hayat pahalılığının yansıtıldığına ilişkin açıklama yapmasını “grev kırmaya yönelik bir girişim” olarak niteleyerek, Li-Koop’un 2 yıl boyunca kayyum tarafından yönetildiğini ve bu sürede çalışanlara hiçbir hayat pahalılığı artışının yansıtılmadığını söyledi.

“Maaşları asgari ücretin altında kalmış çalışanlara yüzde 37.26 Hayat Pahalılığı yansıtılsa ne olacak?” diye soran Davulcu, çalışanların devletin barem tablosuna intibaklarının yapılmasını ve buna göre maaşlarının ödenmesini istedi.

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Son Güncelleme: 31.01.2022 18:07
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