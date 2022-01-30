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Çağ-sen: “Li-Koop’ta hakkımızı alana kadar süresiz grevdeyiz”

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN), çalışanların maaş, ücret ve özlük haklarının “olması gereken noktaya çıkarılarak ödenmesi” talebiyle, Lefkoşa İktisat Kooperatifi’nde (Li-Koop) süresiz grev uygulayacağını bildirdi.

30 Ocak 2022 Pazar 10:15
Çağ-sen: “Li-Koop’ta hakkımızı alana kadar süresiz grevdeyiz”

Sendikadan yapılan açıklamada, grevin, 1 Şubat Salı günü mesai başlangıcında başlayacağını kaydetti.

Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu yazılı açıklamasında, çalışma barışının korunup hizmet üretiminin devam etmesi için ellerinden geleni fazlasıyla yapma çabası gösterdiklerini ifade etti.

Li-Koop çalışanlarının da ülkedeki herkes gibi yüksek hayat pahalılığı karşısında büyük oranda fakirleştiğine işaret eden Davulcu, şöyle devam etti:

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“Talebimiz son derece açık ve nettir; açlık seviyesinin altına düşen maaş ve ücret ve özlük haklarımızın olması gereken noktaya çıkarılarak ödenmesidir. 

Bu amaçla, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Referandum Yasası’nın 16 (1) maddesi gereği olarak Li-Koop iş yerinde süresiz grev uygulayacağımızı, grevin başlama tarihinin 1 Şubat 2022 (Salı) mesai başlangıcı olacağını işveren tarafına ve ilgili bakanlığa bildirmiş bulunmaktayız.

İş bırakma eylemimiz yasal haklarımızı alıncaya kadar sürecektir. Bu süreçte hizmet alamayacağı için mağdur olacak Li-Koop üyelerinden peşinen özür diler, mağduriyetimizin giderilmesi mücadelemizde  desteklerini bekleriz.

Sendikamızın, eylem başlamadan önce ve/veya eylem sürecinde olumlu sonuç verme amaçlı her türlü diyaloğa açık olduğunu da önemle belirtmek isteriz.”

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Son Güncelleme: 30.01.2022 10:48
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