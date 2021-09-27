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Çağ-sen: “Kooperatiflerimizi savunacağız!”

Çağ-sen yazılı basın açıklaması yaptı..

27 Eylül 2021 Pazartesi 12:12
Çağ-sen: “Kooperatiflerimizi savunacağız!”

Çağ-sen'in yazılı basın açıklaması şu şekilde:

"Sendikamız özel sektör çalışanlarının örgütlü hak arama mücadelesini her koşulda sürdürmede kararlıdır. Bu bağlamda Lefkoşa İktisat Kooperatifi (Li-Koop) çalışanlarının yasaların ve toplu iş sözleşmesinin öngördüğü iş güvencesi ile sosyal ve ekonomik haklarını korumakta ve bu haklarını yeni toplu iş sözleşmesi yaparak güvence altına alma mücadelesini başarıya ulaştırmada da ısrar ve kararlıdır.

Li-Koop görünür hukuki durumda 3 yıldan beridir Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinin atadığı kayyum tarafından yönetilmektedir. Fiiliyatta ise sözde “denetim yetkisini kullanan” Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinin işgali altındadır. Kooperatif Şirketler Mukayyitliği makamında ise üçlü kararname ile atanmış, kooperatifçilikle hiçbir ilişkisi veya ilintisi olmayan Kemal Deniz Dana bulunmaktadır. Üstelik Kemal Deniz Dana ile ilgili olarak yolsuzluğu ve suiistimalleri olduğunun saptandığı Sayıştay Başkanlığı raporu da vardır.  

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Li-Koop çalışanları atanmış kayyum aracılığıyla Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana’nın baskı altında çalışmaktadır. Dana, kontrolü altındaki bir sözde sendikayı Li-Koop’ta yetkili sendika konumuna getirmek için akla gelen her türlü yasa dışı yol ve yöntemi kullanmakta, keyfi şekilde partizanca istihdamlar yapmaktadır. Kemal Deniz Dana’nın her türlü baskı ve zulmüne karşın Li-Koop’ta yapılan referandumu sendikamız kazanmış, yandaş sendika ise sıfır oy almıştır.

Yetkili sendikanın Çağ-Sen olduğu referandumla da kanıtlanmasına karşın Li-Koop işvereni konumundaki kayyum, Mukayyit Dana’nın baskısına boyun eğerek Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine katılmamaktadır. Kayyum bu tutumunu Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı çağrıya da uymayarak sürdürmektedir.

Sendikamız bugün, Toplu İş Sözleşmesi, Grev Ve Referandum Yasası’nın yürütümünden sorumlu olan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazılı olarak başvurarak,  grev ve eylem hakları saklı kalmak kaydıyla, uyuşmazlık kurulu oluşması için gereğinin yapılması talebini iletmiştir. 

Li-Koop, Koop-Süt’ün ortağıdır. Koop-Süt’ün ortakları olan birçok kooperatif de “işgal” altındadır. Bunun nedeni açıktır. Tarihimizde ilk defa kooperatifçi olmayan birisinin partizanca atandığı Kooperatif Şirketler Mukayyidi eliyle işgal edilen kooperatifler seçimlerde partizan amaçlarla kullanılmaya çalışılacak!  

İşçi emekçi kesimler için kooperatifçilik ve kooperatifler yaşamsal öneme sahiptir. Kendini kara para aklama makinesi durumuna getirmeyi bile göze alan bugünkü yamalı bohça görünümlü UBP-DP-YDP ve diğerleri hükümetinin kooperatiflerimizi sömürme iştahına müsaade etmeyeceğiz. Bu amaçla her türlü direnci gösterip, mücadeleyi vereceğimizin bilinmesini isteriz."

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Anahtar Kelimeler:
çağsen
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