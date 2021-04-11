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Çağ-sen İle Belça Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (Çağ-Sen) ile Belça Ltd. arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. 

11 Nisan 2021 Pazar 11:45
Çağ-sen İle Belça Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
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Çağ-Sen’den yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi’ne işveren tarafı olarak Belça Ltd. Genel Müdürü Berkem Öztuğ, işçi tarafı olarak Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu imza koydu. Toplu iş sözleşmesiyle Belça Ltd.’e ait 6 mağaza, depo, muhasebe ve genel müdürlük bölümlerinde çalışan işçilerin maaş, özlük ve sosyal hakları yeniden düzenlendi. 
Genel Müdür Berkem Öztuğ, çalışanları mutlu ve huzurlu olmayan hiçbir işletmenin başarılı ve istikrarlı olamayacağını vurguladı. Ülkede haksız rekabet koşulları olduğunu söyleyen Öztuğ, devlet kurumlarının denetim görevini yerine getiremediğini savundu. Ekonomik kaos ortamında işletmelerin çalışanlar sayesinde ayakta kaldığını ifade eden Berkem Öztuğ, Belça Ltd. çalışanlarına teşekkür etti.

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Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu, özel sektör işverenlerinin Belça Ltd’yi. örnek almasını istedi. Davulcu, serbest piyasa ekonomisinin kuralsız bir ekonomik sistem olmadığını ifade ederek, KKTC’deki hükümetleri büyük sermaye odaklarının güdümünde olmak, ekonominin kurallarını belirleyen yasaları bilinçli şekilde uygulamamakla suçladı, sistemin vahşi kapitalizme dönüştüğünü söyledi. Kapitalizmin küçük ve orta ölçekli işletmelerin kısa sürede yok ettiğini de belirten Davulcu, işçilerin sendikalaşmasının önemine dikkat çekti. 

 

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Son Güncelleme: 11.04.2021 12:45
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