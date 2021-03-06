Cafeler Çarşamba günü açılıyor

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (Res-Bir)'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirme mesajında cafelerin de açık alanlarının 10 Mart'ta açılacağını duyurdu.

Kapalı alanların belirlenen kriterlerde açılması için de hükümete 12 Mart'a kadar süre veren Res-Bir, 12 Mart Cuma günü kapalı alanlarını da açma kararı aldı

Birlikten yapılan açıklama şöyle:

"5/3/ 2021 tarihinde bakanlar kurulunun sektörümüz ile alakalı açıkladığı kararlar yönetenlerin bizleri az da olsa anlamaya başladığını göstermektedir .

Ancak yeterli değildir .

Dün akşamdan beri yaptığımız görüşmeler neticesinde Cafe’lerin de 10 Mart’ta tüm pcr testlerini yapmak ve açıklanan kurallara uymak kaydı ile açılabileceğini bildirmek isteriz.

Özel bir üniversitede ortaya çıkan hiç beklenmedik vakalar,



10 Mart tarihinde tekrar değerlendirilecektir.

Bu değerlendirmeden kesin olumlu açıklama bekliyoruz .

Aksi durumda almış olduğumuz sivil itaatsizlik kararımızı 12 Mart cuma günü tüm üyelerimiz ile uygulamaya koyacağımızı yönetenlere buradan duyururuz"