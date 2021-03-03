banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hak aramak gasp’a dönmemeli
Hak aramak gasp’a dönmemeli
Bu ülke demokratik değil mi?
Bu ülke demokratik değil mi?
Cumhurbaşkanlığı’ndan Covid-19 anketi
Cumhurbaşkanlığı’ndan Covid-19 Anketi
Bence tüm olanlar kovidden değil ki
Bence tüm olanlar kovidden değil...
banner376

Çader ile Bahder’den anlamlı işbirliği

03 Mart 2021 Çarşamba 18:07
Çader ile Bahder’den anlamlı işbirliği
banner337
banner391

Çatalköy’ü Geliştirme ve Kültür Derneği (ÇADER), Belçika Kökenli VGP Vakfı ve Çatalköy Belediyesinin katkıları ile hayata geçirdiği “Kıbrıs Doğa Koruma” kampanyası devam ediyor.

Proje kapsamında Çatalköy’ü Geliştirme ve Kültür Derneği ile Bahçeli Gençlik Yardımlaşma, Çevre ve Kültür Derneği (BAHDER), Bahçeli Köyü bölgesine toplamda 20 adet kuş yuvası yerleştirilmesi için işbirliğine gitti.

banner341

Çamlar “baştankaralara” kuşlarına emanet
Çam kese böceklerini yiyen özellikle baştankara kuşlarına ev sahipliği yapacak kuş yuvaları, belirli bir zaman içerisinde baştankara kuşlarının sayısını çoğaltması ile birlikte biyolojik mücadele olarak doğal bir döngüde zararlılarla mücadele eden popülasyonun ortaya çıkması sağlayacak.

Çatalköy’ü Geliştirme ve Kültür Derneği (ÇADER), Belçika Kökenli VGP Vakfı ana sponsorluğunda, Almanya’nın en eski ve büyük çevre derneklerinden biri olan NABU desteği ve Çatalköy Belediyesi katkılarıyla hayata geçirdiği “Kıbrıs Doğa Koruma” kampanyası Çatalköy, Arapköy ve Esentepe bölgelerini kapsıyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zaroğlu: “Korku vererek değil, umut vererek kurultaya gidiyorum”
Zaroğlu: “Korku vererek değil, umut vererek kurultaya gidiyorum”
STÖ’ler Faiz Yasası ve borçların yapılandırması yasası gündemi ile toplandı
STÖ’ler Faiz Yasası ve borçların yapılandırması yasası gündemi ile toplandı
Türkiye-KKTC 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü bugün Ankara’da imzalandı
Türkiye-KKTC 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü bugün Ankara’da imzalandı
Özyiğit ve Hızal, Lillie ile görüştü
Özyiğit ve Hızal, Lillie ile görüştü
Berber, kuaför ,dövmeciler ve güzellik salonu işletmelerinin hangi kriterleri yerine getirecekleri açıklandı
Berber, kuaför ,dövmeciler ve güzellik salonu işletmelerinin hangi kriterleri yerine getirecekleri açıklandı
Başbakan Saner TBMM Başkanı Şentop’a nezaket ziyaretinde bulundu
Başbakan Saner TBMM Başkanı Şentop’a nezaket ziyaretinde bulundu
YÖDAK “Dönüşen Dünya ve Pandemi Sonrası Yükseköğretim’de Çevik Liderlik” semineri düzenledi
YÖDAK “Dönüşen Dünya ve Pandemi Sonrası Yükseköğretim’de Çevik Liderlik” semineri düzenledi
Bakan Canaltay, Büyükelçi Başçeri’yle birlikte yollarla ilgili incelemelerde bulundu
Bakan Canaltay, Büyükelçi Başçeri’yle birlikte yollarla ilgili incelemelerde bulundu
“Her tablet bir gelecek”
“Her tablet bir gelecek”
GAÜ’den I Phone 12 ödüllü “Yaratıcı TikTok” yarışması
GAÜ’den I Phone 12 ödüllü “Yaratıcı TikTok” yarışması

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim