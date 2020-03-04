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“buzlar Çözülmeden” Girne\'de Sahne Alıyor

Lefkoşa, 4 Mart 20 : Girne Belediyesi’nin Tiyatro Günleri Etkinlikleri yarın Antalya Devlet Tiyatrosu’nun \'\'Buzlar Çözülmeden“ oyunuyla devam edecek.

“buzlar Çözülmeden” Girne\'de Sahne Alıyor

Lefkoşa, 4 Mart 20 : Girne Belediyesi’nin Tiyatro Günleri Etkinlikleri yarın Antalya Devlet Tiyatrosu’nun \'\'Buzlar Çözülmeden“ oyunuyla devam edecek.

04 Mart 2020 Çarşamba 13:27
“buzlar Çözülmeden” Girne\'de Sahne Alıyor
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Lefkoşa, 4 Mart 20 : Girne Belediyesi’nin Tiyatro Günleri Etkinlikleri yarın Antalya Devlet Tiyatrosu’nun ''Buzlar Çözülmeden“ oyunuyla devam edecek.

Savaşın, kinin, nefretin, güzelliğin, iyiliğin, barışın sebebi olan biz insanların yaptıklarımızı gözler önüne sererek nelerin olması ve nelerin olmaması gerektiğini anlatan oyun tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Cevat Fehmi Başkut’un eseri olan oyunun yönetmeni K. Alpay Aksum.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, saat 20:00 de başlayacak oyunun konusu şöyle:

“Tımarhaneden kaçan bir grup hasta, karın yolları kapadığı bir kasabaya ulaşarak yönetimi ele geçirirler. Kaymakam, hakim, jandarma komutanı ve doktor kılığında çalışarak, kasabada öteden beri süregelen sömürü düzenini ve aksayan bürokrasiyi düzeltip halkı mutlu ederler.”

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20 TL olarak belirlenen etkinliklerin biletleri, Girne Belediyesi’nden   (0392 650 01 00) ve Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden (0533 821 21 44) temin edilebiliyor.

Girne Belediyesi’nin Tiyatro Günleri Etkinlikleri Mart Ayı Programı şöyle:

“10-12 Mart ”Kadın”, 24 Mart ”Memurin Faslı”, 26 Mart ”Deli”  

(AK/ŞEB)    FOTOĞRAFLI

 

 

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